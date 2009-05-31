تفکر حضور کمرنگ در انتخابات با مشارکت حداکثری به کما می رود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی کروبی عصر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به پیام رهبر در خصوص حضور گسترده مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری افزود: امام خمینی میزان را رای ملت دانست.

وی در خصوص مسئله دانشجویان زندانی سیاسی تصریح کرد: ما همواره از حقوق شهروندی حمایت کرده ایم و خط و مرز من در این رابطه کاملا مشخص و همواره از حقوق دانشجویان زندانی سیاسی دفاع خواهم کرد.

کروبی در خصوص حضور نقش نخبگان در انتخابات افزود: بارها اعلام کرده ام که آیا رای سه هزار نفر از عوام جامعه با رای دو یا سه نفر نخبه برابری می کند اما متاسفانه این تفکر جمع آوری رای مصلحتی، مشورتی و رای برای بستن دهان دنیا روز به روز قوی تر می شود که ادامه این جریانات به صلاح جامعه نخواهد بود.

نامزد اصلاح طلبان در خصوص حقوق زنان گفت: آنچه در جامعه ما حاکم است سنتها و آداب رسوم معمولی خانواده هاست و طبیعی است که در جامعه مرد سالاری حاکم باشد و در چنین جامعه ای تبعیضهای جنسی وجود خواهد داشت که البته ما به طور کامل با این موضوع مخالف هستیم و در این رابطه با تعاملاتی که با مجلس خواهیم داشت تحولاتی را ایجاد خواهیم کرد.

دبیر حزب اعتماد ملی در خصوص شعار "تغییر قانون اساسی" گفت: قانون اساسی ما در مواردی نظیر اصل 15، 16، 19 به طور کامل اجرایی نشده است که باید در این رابطه در قانون اساسی بازنگری شود البته بازنگری قانون مربوط به قوه مقننه است.