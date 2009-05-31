خبرنگاران با کارت ویژه شورا وارد جلسات شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این اعلامیه ذکر شده به منظور کنترل رفت و آمد در جلسات علنی شورا خبرنگاران باید از جلسات آینده کارت ویژه ای را از روابط عمومی شورا دریافت کنند همچنین باید در جایگاهی که به وسیله آنان مشخص شده بنشینند و در طول جلسه نیز از صحبت با اعضای شورا خودداری کنند.

البته طبق این اطلاعیه برای عکاسان نیز مقرراتی وضع شده که بر اساس آن عکاسان رسانه ها برای جلوگیری از بی نظمی در جریان جلسه علنی شورا باید در ابتدای جلسات عکسهای خود را تهیه کرده و از تردد بیش از حد در خارج از ساعات مقرر پرهیز کنند.

تاکنون در شورای شهر شیراز مقرراتی برای تردد خبرنگاران و عکاسان وضع نشده بود و وضع این قوانین و ضوابط به خصوص برای عکاسان غافلگیر کننده به نظر می رسید به خصوص اینکه عکاسان معتقدند برای تهیه عکس در یک محدوده زمانی خاص با مشکل مواجه می شوند.