تیم ملی برایم معادله چند مجهولی است / می خواهم در آسیا بازی کنم

مهدی رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی در دیدارهای مهم پیش رو در مرحله مقدماتی جام جهانی گفت: زمانی در لیگ برتر آقای گل بودم و در بین بهترین بازیکنان داخلی قرار داشتم اما امیر قلعه نویی با اعتماد به لژیونرها همه آنها را به تیم ملی دعوت می کرد و توجهی به نفرات برتر لیگ نداشت.

وی اضافه کرد: به همین خاطر تصمیم گرفتم لژیونر شوم و به لیگ امارات رفتم اما سرمربی بعدی تیم ملی یعنی آقای علی دایی، هیچ اعتقادی به لژیونرهای لیگ امارات نداشت و به بازیکنان برتر لیگ میدان می داد به همین دلیل به فوتبال ایران بازگشتم ولی بازهم سرمربی جدید تیم ملی به لژیونرهای اماراتی اعتقاد داشت و اکثر آنها را به تیم ملی دعوت کرد تا بازهم با توجه به عملکرد خوبم در بازی‌های پایانی تیم مس کرمان در لیگ برتر، از حضور در تیم ملی محروم شوم.

هافبک تیم فوتبال مس کرمان اضافه کرد: درحال حاضر حضور در تیم ملی برای من تبدیل به معادله‌ای چند مجهولی شده است و نمی دانم برای پوشیدن مجدد پیراهن تیم کشورم باید در بین بهترین‌های لیگ قرار بگیرم یا لژیونر شوم.

وی خاطرنشان کرد: البته امیدوارم تیم ملی به جام جهانی صعود کند زیرا این موضوع باعث خوشحالی همه مردم و فوتبالدوستان می شود. قطعا اگر این اتفاق بیفتد من در لیگ فصل آینده طوری بازی خواهم کرد که سرمربی تیم ملی به این راحتی من را کنار نگذارد.

رجب زاده در مورد حضور کوتاه مدتش در تیم مس کرمان تصریح کرد: تیم مس، تیم بسیار خوبی بود و با توجه به اتحادی که بین بازیکنان این تیم وجود داشت، توانستیم ضمن کسب جایگاه مطلوب سوم جدول، این تیم را آسیایی هم کنیم.

وی با بیان اینکه از قهرمانی تیم فوتبال ذوب آهن در جام حذفی و نایب قهرمانی این تیم در لیگ برتر، بسیار خوشحال است، تاکید کرد: این تیم باید زودتر از اینها حتی قهرمان لیگ می شد اما امیدوارم بتواند با ادامه روند رو به رشدش، نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا باشد.

هافبک پیشین تیم فوتبال الظفره امارات با بیان اینکه تا 10 روز دیگر تیم آینده اش را انتخاب می کند، درپایان گفت: از چند تیم تهرانی و شهرستانی پیشنهاد دارم اما چون اهل بازارگرمی نیستم، نام آن تیم ها را اعلام نخواهم کرد. ضمن اینکه قصد دارم تیمی را انتخاب کنم که فصل آینده در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشد.