2800 میلیارد ریال برای اجرای سد کبودوال گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری بعداز ظهر یکشنبه در بازدید از این طرح، پیشرفت فیزیکی این سد را 65 درصد اعلام کرد و افزود: در صورت تامین اعتبار، این پروژه در سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: جمع ‌آوری و تنظیم سالانه 55 میلیون مترمکعب جریانهای رودخانه ‌های زرینگل و کبودوال را برای توسعه و بهبود کشاورزی از جمله اهداف اجرای این طرح است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ ای گلستان یادآور شد: با اتمام سد و شبکه آبیاری و زهکشی زرینگل بیش از 14هزار هکتار از اراضی استان سیر آب می ‌شوند.

حاجیلری خاطرنشان کرد: احداث سد مخزنی و تاسیسات مربوطه، احداث سد انحرافی زرینگل و کانال و تونل انتقال آب زرینگل - کبودوال به طول حدود سه کیلومتر، ایجاد کانال آبرسان سد به شبکه 14 کیلومتر و احداث شبکه آبیاری و زهکشی از ویژگی‌ های این طرح است.

وی یادآور شد: ادامه انجام عملیات بدنه سد، تونل و جاده دسترسی و تسریع در اجرای آن، شناسایی و انجام اقدامات قانونی برای تامین قرضه پروژه از محل آزادسازی اراضی زراعی و اراضی ملی و تهیه طرح اولیه مانیتورینگ و سیستم تله ‌متری از جمله برنامه سال جاری این طرح است.



وی بیان داشت: آزادسازی بخشی از اراضی مسیر کانال آبرسان به شبکه و تسریع در اجرای کانال آبرسان، پیگیری تشکیل تعاونی‌ های بهره ‌بردار برای جلب مشارکت آنها در اجرای طرح و برگزاری مناقصه انجام مطالعات اجتماعی و نظام بهره‌ برداری و انتخاب مشاور برای ایجاد تشکلها و همراهی آنها در اجرای طرحها از برنامه ‌های بخش شبکه این طرح در سال ‌جاری است.

استاندار گلستان گفت: پروژه سد کبودوال یکی از مهمترین پروژه ‌های در دست اجرای استان بوده که با تسریع در ساخت این سد، کشاورزی در اراضی منظقه رونق یافته و موجب توسعه شهرستان می شود.



یحیی محمودزاده افزود: با توجه به مشکلات تامین آب استان در منطقه و نیز نیاز جدی کشاورزی منطقه به آب احداث سد کبودوال می تواند توسعه این منطقه را شتاب بخشد.

سد کبودوال در جنوب شهرستان علی آباد کتول در حال احداث است.