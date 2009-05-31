50 برنامه رادیویی با موضوع آب در شبکه سبز گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی فرمانی عصر یکشنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: این برنامه رادیویی با همکاری صدای مرکز گلستان و شرکت آب منطقه‌ای گلستان تولید و پخش می‌شود.



وی اظهار داشت: این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی ‌های عمومی شهروندان گلستانی از بخش آب و فرهنگسازی در زمینه بهره ‌برداری و مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف تولید می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه که هر هفته با موضوع خاصی به مسئله آب پرداخته می ‌شود، کارشناسان شرکت آب منطقه ‌ای استان گلستان به صورت تخصصی، در رابطه با موضوع مورد بحث برنامه به شهروندان اطلاع رسانی می ‌کنند.



فرمانی یادآور شد: بررسی مباحثی این حوزه نظیر وضعیت آبهای زیرزمینی، دست یابی به اهداف سازمانی در حوزه اطلاع رسانی، آموزش همگانی و آگاه سازی افکار عمومی از ظرفیتها و توانمندی ‌ها و تهدیدهای بخش آب استان از جمله موضوعات مطروحه در این برنامه است.



این کارشناس مسئول آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: همچنین مباحثی چون آب از نگاه قرآن مجید، صرفه جویی آب از نگاه اسلام، تبیین وظایف امور آب در مدیریت حفاظت و بهره ‌برداری از منابع آب، ضرورت رعایت الگوی کشت و توجه به ارزشهای اقتصادی و فنی آب از دیگر موضوعات مطرح شده در این برنامه رادیویی است.

وی افزود: این برنامه دو بار در هفته و در روزهای شنبه و چهارشنبه راس ساعت 8 و 30 دقیقه صبح به مدت 20 دقیقه پخش می شود.