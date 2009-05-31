آماده سازی بوستانهای شمال شرق تهران برای اوقات فراغت شهروندان در تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جاوید شهردار منطقه 4 در بازدید میدانی از محله تهراپارس غربی با تاکید بر بهسازی فضاهای بوستان ها جهت بهره برداری شهروندان از امکانات فرهنگی ، ورزشی و رفاهی موجود در بوستان ها گفت : یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری تهران در فصل تابستان ، برنامه ریزی اوقات فراغت و ایحاد بستر مناسب جهت حضور فعال جوانان و نوجوانان بویژه بانوان از برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی در بوستان ها است .

مهندس جاوید گفت : با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و استفاده شهروندان از امکانات و تجهیزات ورزشی و جشن های شهروندی ، بهسازی و مناسب سازی فضاهای بوستان ها این فرصت را بوجود می آورد تا شهروندان بتوانند از این خدمات بهره لازم را ببرند .

وی افزود : منطقه 4 دارای 170 بوستان محلی منطقه ای و فرا منطقه ای است که مساحت آنها از 50 متر مربع تا 5 هکتار است .

جاوید گفت : کف سازی ، ترمیم پله ها ، جداول ، آب نماها ، بازسازی و تعویض وسایل بازی ، بازسازی شبکه روشنایی ، تعویض و نصب ست های ورزشی بسیاری از بوستان ها از اواسط سال گذشته آغاز شده و تا سال جاری نیز ادامه یافته و تا قبل از تابستان اکثر آنها به پایان خواهد رسید و برای استفاده بانوان و انجام حرکات ورزشی مطلوب و استاندارد به بهره برداری می رسد .

شهردار منطقه 4 افزود : برپایی ایستگاه های ورزش صبحگاهی در تعدادی از بوستان های منطقه 4 و استقبال بانوان از این اقدام مدیریت شهری ، زمینه حضور بیشتر بانوان در بوستان ها و ارتقای سلامت جسم و روح آنان را فراهم کرده است .

وی افزود : علاوه بر راه اندازی این ایستگاه های ورزشی ، برگزاری مسابقات محلات بانوان در رشته های مختلف در مجموعه های فرهنگی و ورزشی مانند مجموعه های ورزشی الزهرا(س) ، از دیگر اقداماتی است که در سال جاری برای پر کردن اوقات فراغت بانوان در نظر گرفته شده است .

شهردار منطقه 4 در ادامه بازدید میدانی از محله تهرانپارس غربی تعدادی از بوستان های ناحیه 5 را فاقد تجهیزات و امکانات مناسب دانست و افزود : نصب ست ورزشی ، نقاشی دیواری ، نصب میز پینگ پنگ ، بازسازی و بهسازی فضای سبز از دیگر اقداماتی است که در اولویت اجرایی بوستان های این ناحیه قرار دارد .