خرید توافقی و تضمینی 5 میلیون تن محصول کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر حدود 6 هزار و 821 تعاونی با 403 اتحادیه و 5 میلیون و 980 هزارنفر عضو و 154 میلیارد تومان سرمایه تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دارند که با احتساب تشکلها در کل حدود 10 هزار و 264 تعاونی و تشکل مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی تحت پوشش این سازمان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ماده 60 تا 65 قانون تعاونیها و اساسنامه سازمان و ماده 135 بند 2 قانون تعاون روستایی، اعلام کرد: در سالجاری اتحادیه سراسری هماهنگی و نظارت با هدف تقویت و تعمیق نقش تعاونیها، تشکلها، هدایت و حمایت از تصمیم گیریها و سیاستگذاریها، هماهنگی وظایف حاکمیتی که دولت در قبال تعاونیها و تشکلها دارد و نیز یکپارچه سازی، نظارت، کنترل و ارزیابی عملکرد تشکیل شد و در اصل این اتحادیه به عنوان اتاق فکرسازمان تلقی می شود.

وی با بیان اینکه اتحادیه سراسری مذکور تقویت تعاملات درون و برون شبکه ای را بر عهده دارد، افزود: این اتحادیه در راستای اصلاح ساختار سازمان تعاون روستایی تشکیل شده است.

موسوی اظهارداشت: برای دستیابی به کشاورزی مدرن و پیشرفته در کشور باید کل زنجیره اقتصادی محصولات کشاورزی شامل حلقه تامین نهاده، ماشین آلات، تولید، خرید، صنایع تبدیلی و تکمیلی و صادرات مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به منظوررسیدن به کشاورزی مدرن باید بخش کشاورزی برنامه پذیر شود و این امر محقق نمی شود مگر کشاورزان کشور برنامه پذیر شوند و برای این منظور ساختمند کردن جامعه هدف در راستای ایجاد و توسعه تعاونیها و تشکلها مورد توجه قرار دارد.

تشکیل اتحادیه های تخصصی محصولات در کشور

وی با تاکید بر توانمندسازی و کارآمدکردن تعاونیها در کشور اظهارداشت: در راستای ایجاد و توسعه تعاونی ها و اتحادیه های تخصصی محصولات هم اکنون در 25 استان کشور توافقنامه ها مبادله شده است، به نحویکه تا نیمه دوم امسال چندین اتحادیه تخصصی سراسری تشکیل می شود.

به گفته موسوی اتحادیه تخصصی نخلداران، گلخانه داران و حتی حبوبات ایجاد می شود و در حال حاضر اتحادیه تخصصی زرشکاران در خراسان جنوبی و سیب زمینی کاران در استان همدان، اردبیل، کردستان، چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است.

وی اعلام کرد: به منظور تشکیل اتحادیه های تخصصی هم اکنون بالغ بر 174 تعاونی جدید تشکیل شده و 42 تعاونی نیز در حال تشکیل است، ضمن اینکه 200 میلیارد تومان از محل تسهیلات بنگاههای زودبازرده وزارت کار و امور اجتماعی برای تقویت زیرساختهای این اتحادیها منظور شده است.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به ثبت 4 اتحادیه تخصصی بیان کرد: همچنین 6 اتحادیه سراسری تخصصی در حال ثبت هستند، ضمن اینکه 183 طرح برای پشتیبانی زیرساختهای مورد نیاز این اتحادیه ها ارایه شده است.

خرید 5 میلیون تن محصول کشاورزی در سالجاری

وی با اشاره به طرح حمل و نقل توانمند بار با تسهیلات 34 میلیارد تومانی عنوان کرد: با اجرای این طرح در پایان برنامه پنجم معادل 30 میلیون تن محصول کشاورزی و نهاده را در پروسه بعد از خرید مورد پشتیبانی قرار می دهد، این در حالی است که در سال گذشته بالغ بر134 نوع محصول به وزن 2.5 میلیون تن و به ازرش 805 میلیارد تومان از کشاورزان به صورت توافقی و تضمینی خریداری شده است.

موسوی اعلام کرد: پیش بینی می شود در سالجاری حداقل 5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی به صورت توافقی و تضمینی از سوی سازمان خریداری شود و از ابتدای امسال تاکنون معادل حدود 136 هزارو 400 تن محصول کشاورزی بدون احتساب گندم به صورت تضمینی به ازرش 50 میلیارد تومان خریداری شده و میزان گندم خریداری شده نیز بالغ بر 550 هزار تن است.

وی خاطرنشان کرد: میزان خرید محصولات کشاورزی در سالجاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 40 درصد و به لحاظ ارزشی نیز حدود 20 درصد افزایش را نشان می دهد.

امحاء محصولات کشاورزی به صفر می رسد

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در برنامه سوم بالغ بر 751 هزار و 99 تن سیب زمینی و پیاز به صورت تضمینی خریداری شده که از این میزان 250 هزار و 291 تن امحاء شده است در حالی که در سال گذشته 780 هزار تن سیب زمینی و 45 هزار و 500 تن پیاز خریداری شد که از این میزان گرمی امحاء نشده است.

وی اعلام کرد: اگر تسهیلات 2500 میلیارد تومانی با کارمزد 7 درصد در اختیار شبکه تعاون روستایی قرار گیرد، تعاونیها می توانند در مقوله خریدهای توافقی نقش گسترده تری را ایفا کنند.

موسوی با اشاره به ایجاد هزار و 51 مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در کشور در آینده نزدیک، گفت: در حال حاضر هزار و 63 واحد اعتباری با 47 میلیارد تومان سپرده در تعاونی ها ایجاد شده است.

ورود چند قلم کالای کشاورزی به بورس

وی اعلام کرد: در سالجاری یک تا دو قلم کالای کشاورزی وارد بورس می شود و هم اکنون برای فروش چای خشک از طریق بورس مذاکراتی به عمل آمده است.