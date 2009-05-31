نمایشگاه نگارگری در نگارخانه رضوان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نمایشگاه 18 تابلوی نگارگری اصل و شش تابلوی نگارگری چاپی آثار احسان افشار هنرمند برجسته نگارگری کشور برای علاقمندان به نمایش درآمد.

آثار به نمایش درآمده با مضامین عرفانی، مذهبی و تاریخی و با تکنیک ضربه ای اکریلیک است.

احسان افشار در خصوص ویژگی های این تکنیک در هنر نگارگری گفت: اکریلیک رنگی است که خصوصیات رنگ گواش و رنگ روغن در آن عجین شده، از این رو با توجه به شفافیت رنگ، بهترین ابزار برای نمایش مضامین عرفانی و عمیق نقاشی ایرانی است.

برگزیده جشنواره های متعدد ملی و بین المللی با اشاره به کاربرد تکنیک ضربه ای اکریلیک در آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به زنده بودن و قدرت نورپردازی بالا، این تکنیک مورد استقبال واقع شده است.

این نمایشگاه، نخستین نمایشگاه انفرادی احسان افشار در مشهد و در راستای نمایشگاه وی در موزه استاد فرشچیان در کاخ سعدآباد تهران است.

نمایشگاه نگارگری آثار هنرمند برجسته این رشته هنری، از ظهر امروز 10 خرداد ماه تا 13 خردادماه، صبحها و عصرها در نگارخانه رضوان برای بازدید علاقمندان برپا است.