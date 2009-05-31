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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۳

نمایشگاه نگارگری در نگارخانه رضوان گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نگارگری آثار احسان افشار در نگارخانه رضوان وابسته به موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این نمایشگاه 18 تابلوی نگارگری اصل و شش تابلوی نگارگری چاپی آثار احسان افشار هنرمند برجسته نگارگری کشور برای علاقمندان به نمایش درآمد.

آثار به نمایش درآمده با مضامین عرفانی، مذهبی و تاریخی و با تکنیک ضربه ای اکریلیک است.

احسان افشار در خصوص ویژگی های این تکنیک در هنر نگارگری گفت: اکریلیک رنگی است که خصوصیات رنگ گواش و رنگ روغن در آن عجین شده، از این رو با توجه به شفافیت رنگ، بهترین ابزار برای نمایش مضامین عرفانی و عمیق نقاشی ایرانی است.

برگزیده جشنواره های متعدد ملی و بین المللی با اشاره به کاربرد تکنیک ضربه ای اکریلیک در آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به زنده بودن و قدرت نورپردازی بالا، این تکنیک مورد استقبال واقع شده است.

این نمایشگاه، نخستین نمایشگاه انفرادی احسان افشار در مشهد و در راستای نمایشگاه وی در موزه استاد فرشچیان در کاخ سعدآباد تهران است.

نمایشگاه نگارگری آثار هنرمند برجسته این رشته هنری، از ظهر امروز 10 خرداد ماه تا 13 خردادماه، صبحها و عصرها در نگارخانه رضوان برای بازدید علاقمندان برپا است.

کد مطلب 888676

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