فشارها بر کره شمالی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "رابرت گیتس" با حضور در نشست سالانه مقامات دفاع و امنیتی آمریکا گفت: در این نقطه از زمان برنامه هسته ای کره شمالی به عنوان تهدیدی برای ایالات متحده آمریکا محسوب نمی شود و قصد نداریم که نیروهای بیشتری را در منطقه مستقر سازیم.

وزیر دفاع آمریکا در جلسه پرسش و پاسخ که پس از سخنرانی برگزار شد، افزود: کره شمالی جسارت به خرج داده و در تلاش برای استفاده از موشک های هسته ای است.

وی در خطاب به مقامات دفاع و امنیتی کشورش گفت: کره شمالی بحرانی را در منطقه به وجود آورده است و باید نسبت به آن هوشیار باشیم. من فکر می کنم که اگر کره شمالی همچنان به آزمایش های خود ادامه دهد، ثبات در منطقه متزلزل خواهد شد.

همچنین وزیر دفاع آمریکا دیروز شنبه اعلام کرد: واشنگتن در مقابل آزمایش پرتاب موشک هسته ای کره شمالی ساکت نخواهد نشست و هرگز این اقدام کره را نمی پذیرد.

وی افزود: آمریکا دیگر تحمل آزمایش های بیشتر موشک های هسته ای کره شمالی را ندارد و عکس العمل مناسبی را از خود نشان خواهد داد.

بر اساس این گزارش کره شمالی سه شنبه گذشته پس از آزمایش دو موشک، یک فروند موشک جدید دیگر را آزمایش کرد. این موشک جدید KN-01 نام داشته و برد آن برابر با 160 کیلومتر است. پیشتر اطلاع داده شده بود که کره شمالی قصد دارد روز سه شنبه یا چهارشنبه موشک های خود را از سواحل غربی کشور پرتاب کند.