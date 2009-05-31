آغاز مبادلات تجاری ایران و ترکیه با لیر و ریال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تهران، یک روز پس از حضور چشمگیر بازرگانان مسلمان هندی دراتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران و نشست رو در رو با بازرگانان ایرانی، هیئتی از تجار کشور ترکیه نیز به مهمانی بخش خصوصی آمدند وبا تجار ایرانی مذاکره وگفت وگو کردند.

نشست امروز به ریاست یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد تا از اجرایی شدن سیاست حذف دلار و استفاده از لیر و ریال درمبادلات تجاری میان دو کشور ایران و ترکیه خبر دهد.

هیئت بیست و پنج نفره از تجار و بازرگانان اتاق بازرگانی استانبول امروز صبح برای انجام گفت و گو و مذاکره برای همکاری های تجاری و اقتصادی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران آمدند. این جلسه در حالی برگزار شد که روند مذاکرات و گفت و گوها با فعالان اقتصادی ترک از اواخر سال جاری شدت بیشتری گرفته است و تاکنون چندین هیئت از ترکیه مهمان اتاق بازرگانی تهران بوده اند.

در ابتدای مراسم علی خرم معاون امور بین الملل اتاق تهران با اشاره به حضورچند گروه از بازرگانان کشور ترکیه، که در اتاق تهران بانمایندگان بخش خصوصی ایران دیدار کردند گفت: نشست فعالان اقتصادی ایران وترکیه نتایج خوبی به دنبال داشته است ازجمله این که نشست با مدیران اتاق صنایع استانبول که با اتاق تهران تفاهم نامه همکاری به امضا رساند.

خرم همچنین به تنظیم یک یادداشت تفاهم بین اتاق بازرگانی تهران و استانبول اشاره کرد که در پایان دیدار به امضای روسای دو هیئت رسید.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه با اشاره به گسترش روز افزون مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه اظهار امیدواری کرد تا شاهد جهشی بزرگ در ادامه این روند باشیم.آل اسحاق گفت:اتاق تهران اتاقی عملیاتی است و پی گیر هر گونه مذاکره به دنبال انجام کار عملی است.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت هم اکنون میزان مبادلات تجاری ایران و ترکیه حدود 10 میلیارد دلار است که نسبت به سال گذشته 27 درصد افزایش یافته است. ما به عنوان بخش خصوصی فعال معتقدیم هنوز می توان این مراودات را افزایش داد.

رئیس اتاق تهران در مورد میزن مبادلات تجاری توضیح داد که هم اکنون ایران سالانه 2 میلیارد دلار کالای مصرفی مثل پوشاک از ترکیه وارد می کند و در مقابل 800 میلیون دلار کالا به این کشور صادر می کند.صادرات نفت و محصولات نفتی به ترکیه هم چیزی در حدود 8 میلیارد دلار است.

وی همچنین به انتقاد از برخی محدودیتهای ایجاد شده از طرف دولت ترکیه برای صادرات پرداخت و گفت در حال حاضر دولت ترکیه میزان صادرات را محدود به حجم خاصی می کند و دست صادرکنندگان ایرانی را می بندد.

پس از آن یحیی آل اسحاق با به صحبتهای خود با غضنفری معاون وزیر بازرگانی برای پیگیری مصوبات پیشین دیدارها و مذاکرات مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی طرف اشاره کرد.وی به تجار ایرانی و ترک خبر داد که بانک ملت ایران با هماهنگی هایی که با بانک مرکزی ترکیه انجام داده است زمینه انجام مبادلات با استفاده از لیر و ریال را به جای دلار فراهم کرده است.

آل اسحاق همچنین از طرف وزارت بازرگانی اعلام کرد که به 3 نفر اولی که برای گشایش اعتبار جهت استفاده از لیر و ریال در معاملات ایران و ترکیه اقدام کنند جوایز و مشوق هایی از سوی دولت تخصیص خواهد یافت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پایان ابراز امیدواری کرد تا این دیدار نتایج عملی مثبتی داشته باشد و هیات تجاری ترک و فعالان اقتصادی ایران قراردادهای مناسبی بسته شود که منافع هر دو طرف را تضمین کند.

رئیس هیئت ترکیه ای نیز در دیدار با فعالان بخش خصوصی تهران با اعلام خبر بازنگری در تعرفه‌های گمرکی ترکیه عنوان کرد که هیچ مشکلی برای توسعه تجارت با ایران نداریم.

مهمت دولی اغلو رئیس هیئت اتاق بازرگانی استانبول‌ در سخنانی گفت: این نوع ارتباطات قبل از ارتباطات تجاری دوستی و برادری را بهبود می‌بخشد که این موضوع برای ما مهمتر است.

وی افزود: بین ایران و ترکیه رابطه‌ دوستی که برقرار است مربوط به امروز نیست و روابط گسترده فرهنگی بین این دو کشور از قبل وجود داشته است.

اغلو اضافه کرد: امروز ایران به ترکیه باید این گونه نگاه کند که این کشور مهمترین دری است که می‌تواند به اروپا باز شود و از سوی دیگر همچنین ایران برای کشور ترکیه دری است که به طرف شرق وارد می‌شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استانبول تصریح کرد قبل از هر چیزی ایران یک گذشته دولتی و حکومتی داشته و ترکیه هم یک کشور ریشه‌دار است که هیچ دلیلی وجود ندارد که این دو کشور بیش از گذشته به هم نزدیک شوند.

وی با اعلام اینکه نگاه ما به ایران صرفا تجاری نیست بلکه متفاوت است، بیان کرد: علاقه‌ مردم ایران به مصرف کالاهای ترکیه‌ای خوب است که البته این کافی نیست و از سوی دیگر کالاهای ایرانی هم به اندازه‌ کافی وارد ترکیه نشده است.

وی در مورد اتاق بازرگانی استانبول نیز عنوان کرد: این اتاق بازرگانی 57 درصد کارهای تجاری کشور ترکیه را انجام می‌دهد و ارزش افزوده 50 درصد کل ترکیه را نیز همین اتاق بازرگانی استانبول برعهده گرفته است.

عضو اتاق بازرگانی استانبول با بیان اینکه کشور ایران به دنبال ثبات در منطقه است اظهار کرد: هیچ مشکلی با ایران نداریم و مشکلی به نام ویزا هم وجود ندارد و امید به افزایش تجارت بین دو کشور داریم.

اغلو در ادامه بیان کرد: به گوش ما هم می‌رسد که بعضی از مسائل مشکلاتی را به وجود آورده و تعرفه‌های گمرکی را مجدد باید بازنگری کنیم و جایی که ایران قصد تجارت به آن نداشته باشد در آنجا سرمایه‌گذاری نیز نخواهد کرد. ما اگر می‌خواهیم در جایی سرمایه‌گذاری کنیم قبل از هر چیزی باید تاجران را تشویق کنیم که به آنجا بیایند.

وی با اشاره به مشکل کپی از کالاهای ترک در ایران گفت: مساله‌ کپی کالاهای ترک باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و کالاهایی هستند که هر چند با مارک ترکیه در ایران به فروش می‌رسد اما آن کالاها جنس ترکیه نیستند.

وی با اشاره به بازنگری در قیمت سوخت کامیون‌ها و گازوئیل و بنزین در حمل و نقل که قیمت جداگانه‌ای در گمرک هستند، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی استانبول 127 سال فعال است و 400 هزار عضو فعال با یک هویت بین‌المللی دارد. علاوه بر این دانشگاهی نیز با پنج هزار دانشجو نیز وجود دارد و اولین و تنها اتاق بازرگانی است که تشکیلات صنایع جانبی (بورس) هم دارد.