افزایش بی اعتمادی بیشتر مردم ترکیه به اتحادیه اروپا و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ملیت چاپ ترکیه، یک نظرسنجی گسترده نشان داد که 76 تا 86 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند آمریکا و اتحادیه اروپا در تلاش برای تقسیم این کشور هستند.

نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه "باحسزایر" استانبول بین 1715 نفر در ماه آوریل و می برگزار شد که در آن 62 درصد مردم ترکیه، مذهب را به عنوان بالاترین ارزش مطرح در زندگی خود معرفی کردند.

طبق نظرسنجی انجام شده توسط باحسزایر، تنها 16 درصد مردم ترکیه به سکولاریسم معتقد هستند.

62 درصد مردم ترکیه در این نظرسنجی معتقد به حجاب برای زنان هستند.

هفتاد و دو درصد افراد نظرسنجی شده با مصرف مشروبات الکلی مخالف بوده و 66 درصد هم نسبت به داشتن همسایگانی غیرمذهبی ابراز ناخرسندی کرده اند.



ترکیه از اعضای ناتو بوده و تلاش می کند به اتحادیه اروپا بپیوندد. فرانسه و آلمان بخاطر جمعیت مسلمان ترکیه با پیوستن آن به این اتحادیه مخالف هستند.