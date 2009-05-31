رئیس جمهوری یوگسلاوی آرامش بالکان را شکننده توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "بوریس تادیچ" در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس24، بار دیگر مخالفت کشورش را با استقلال کوزوو اعلام کرد و گفت: ما در داگاه بین المللی دادخواستی را درباره استقلال کوزوو داده ایم.

وی با اشاره به علاقمندی کشورش برای عضویت در اتحادیه اروپا، افزود: بر این باوریم در صورتی که مسائل بالکان حل نشود و یوگسلاوی عضویت اتحادیه اروپا در نیاید این مسئله می تواند آینده تمامی بالکان را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس جمهوری صربستان در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا کشورش سعی دارد مانع استقلال منطقه ای شود که اکثریت مردم آن خواهان استقلال هستند، گفت: سیاست صلح و ثبات در بالکان به ثبات اروپا کمک می کند و بی ثباتی در این منطقه نیز می تواند بی ثباتی در مناطق دیگر و برخی کشورها را بدنبال داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که بالکان اکنون با جنگی رو به رو نیست اما این به معنی صلح نیست، این موقعیت را مشکل توصیف کرد و افزود: ما به سمت اصلاحات هستیم . ما باید همدیگر را بفهمیم. مسئله بالکان نبود مؤسسات است. ما مؤسسات دموکراتیک نداریم. به این دلیل ما باید مؤسسات خود را افزایش دهیم. ما می توانیم از تحربه دیگران در این باره کمک بگیریم. مؤسسات و ظرفیت سازی می تواند در آینده به کمک ثبات این منطقه کمک کند.

رئیس جمهوری صربستان همچنین گفت که کشورش خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است اما دبه دنبال جنگ نیست.

وی همچنین روابط کشورش را با روسیه به ویژه در زمینه همکاری ها در حوزه انرژی مهم ارزیابی کرد و در عین حال گفت که این به معنی ادغام و یکی شدن صربستان و روسیه نیست.