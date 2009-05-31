نگران آینده مقاومت هستیم / افزایش بودجه سپاسی قطعی است

سردار محمدرضا مهدیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد سرمربی آینده تیم فوتبال این باشگاه گفت: مدیرعامل باشگاه گزینه‌های مد نظرش را برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه، در هیئت مدیره مطرح می کند و ما در مورد آن بحث خواهیم کرد.

وی در مورد اینکه جعفری مدیرعامل باشگاه از اتلاف وقت بسیار برای انتخاب پیروانی ابراز ناراحتی و نگرانی کرده است، اظهار داشت: ما هم نگران از دست دادن زمان هستیم اما بدون محاسبه و بحث و بررسی کارشناسانه نمی توانیم سرمربی تیم فوتبال باشگاه را انتخاب کنیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه مقاومت سپاسی شیراز با بیان اینکه از بین گزینه‌های مدنظر، مربی آینده بزودی انتخاب و به صورت رسمی معرفی خواهد شد، در مورد بودجه فصل آینده تیم فوتبال مقاومت تاکید کرد: بودجه فصل آینده باشگاه را هنوز نبسته ایم اما قطعا بودجه باشگاه نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.

وی در مورد هدفگذاری فصل آینده باشگاه مقاومت سپاسی برای تیم فوتبال این باشگاه، خاطر نشان کرد: همیشه دلمان می خواهد جایگاه بالاتری را در جدول رده بندی بدست آوریم اما باید برنامه‌های خود را در چارچوب خاصی پیش ببریم و نمی توانیم بی‌محابا هزینه کنیم، گرچه با تلاش همین کادر فنی و بازیکنان جوان خود در این سال‌ها موفق شدیم در مسابقات لیگ و جام حذفی نتایج قابل قبولی را کسب کنیم.

مهدیان فر در پایان در پاسخ به این سوال که جدایی غلامحسین پیروانی به تیم فوتبال این باشگاه لطمه نخواهد زد؟، گفت: پیروانی مربی ارزشمندی بود اما مسئولیت ملی و مهمتری در تیم امید به وی سپرده شد و ناچار شدیم با جدایی وی موافقت کنیم. البته وی همیشه نمی توانست در مقاومت بماند ولی از زحماتش تشکر می کنیم و در آینده هم از نظرات این مربی استفاده خواهیم کرد.