محدوده شهرداری منطقه 20 در اطراف حرم امام (ره ) بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین سهرابی معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 20 با اشاره به موقعیت جایگاه شهرداری این منطقه گفت: ایستگاه منطقه 20 در مجاورت اتوبان تهران - قم به عنوان اصلی ترین مبدا ورود مسافران به حرم قرار دارد .

رئیس ستاد گرامیداشت ارتحال امام (ره) در شهرداری منطقه 20 ، توزیع 30 تن آسفالت ، علف چینی باغچه های میانی به میزان 2000 متر ، نصب دریچه های جذب آبهای سطحی ، جمع آوری 100 تن خاک و ضایعات ، جدول کشی ورودی حرم به طول 50 متر و نصب 3 عدد بنر و داربست را از مهمترین اقدامات صورت گرفته در روزهای اخیر در اطراف حرم و جایگاه منطقه عنوان کرد.

وی استقرار 2 دستگاه کانکس برای استقرار عوامل ، اعزام 2 دستگاه تانکر، یک دستگاه جاروی مکانیزه ، نصب لوازم صوتی و روشنایی را از دیگر امکانات مستقر در جایگاه منطقه 20 ذکر کرد.