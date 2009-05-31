مدیران دولت موسوی مجرب و شناخته شده خواهند بود

سیدرضا اکرمی ، رئیس شورای سیاستگذاری جبهه اصولگرایان حامی میرحسین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل حمایتش از میرحسین موسوی توضیح داد: من به خاطر زحمات و خدمات وی در دوران سختی و بی پولی دفاع مقدس همچنین تمکینش در برابر قانون اساسی از موسوی حمایت می کنم .

وی با بیان اینکه موسوی بنا دارد از مدیریت مجرب و مورد شناخت و اطمینان برای اداره کشور استفاده کند این موضوع را دلیل دیگر حمایت خود از این کاندیدای انتخابات برشمرد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز بر ضرورت ثبات مدیریت در کشور تاکید و از تغییرات پیاپی وزیران و مدیران ارشد دولت نهم انتقاد کرد.

وی درباره رویکردی که میرحسین موسوی را اصلاح طلب معرفی می کند، گفت : ما اصولا تعریف جامع و مانعی از اصولگرایی و اصلاح طلبی در کشور نداریم، من کسی را اصولگرا می دانم که قانون اساسی و رهبری را قبول داشته باشد و در فکر حفظ تمامیت ارضی کشور باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روندی که زمینه ساز تغییر در اجرای اصل 44 قانون اساسی شد گفت: حامیان این تغییر که امروز بر ضرورت خصوصی سازی در روند اجرای این تغییرات تاکید دارند اصولگرایانی هستند که خواستار "اصلاح" در روند مدیریت کلان کشور شده اند، پس باید آنان را اصولگرایان اصلاح طلب بخوانیم. همین وضعیت در مورد اصلاح طلبانی که به قانون اساسی و رهبری پایبندند وجود دارد و می توان آنان را اصلاح طلبان اصولگرا خواند.

وی با اشاره به دوران نمایندگی اش در مجلس در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی گفت: درآن دوران بودجه با 50 درصد استقراض و نفت بشکه ای 7 دلار بسته و کشور اداره می شد امروز وزیر اقتصاد اعلام می کند که با درآمد 211 میلیارد دلاری از نفت، این دولت دو برابر دولت قبل کارکرده است، در حالی که این پول را هر کس داشت سه برابر کار می کرد.

اکرمی با انتقاد شدید از تخریب کنندگان موسوی که وی را به سواستفاده از قداست رنگ سبز در تبلیغات انتخاباتی متهم می کنند، گفت: این افراد سطحی و تنگ نظر هستند در حالی که مردم رشید ما آگاهند و خود حقیقت را تشخیص می دهند.

وی خواستار آن شد که رسانه ها بویژه رسانه ملی در آستانه انتخابات زمینه ساز رشد سیاسی مبنایی در کشور شوند و شعور انتخاباتی را افزایش دهند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: باید از هر نوع تخریب زبانی و قلمی از ناحیه هر کسی که باشد در آستانه انتخابات به شدت پرهیز شود چون تخریب با اخلاق و قانون اسلامی مغایر است.