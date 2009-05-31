فردی که با پیامک کلاهبرداری می کرد دستگیر شد

سرهنگ محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ازاواسط سال 86 اخبار و گزارشات متعددی به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال شده مبنی بر اینکه ، فرد یا افرادی با درج آگهی در مجلات خانوادگی اقدام به طرح پرسش هایی نموده و خواننده را تشویق می کنند تا جواب سؤالات را از طریق پیامک ارسال و پس از قرعه کشی جوایزی دریافت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه سوالات مطرح شده بسیار ساده و پیش پا افتاده بود و امکان کلاهبرداری و سوء استفاده از خوانندگان مجلات وجود داشت به منظور بررسی در خصوص صحت موضوع ، تیم ویژه ای متشکل از کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ( مبارزه با کلاهبرداری ) مامور شدند تا در صورت تخلف و کلاهبرداری عاملان آن را دستگیر و تحویل مراجع قضائی دهند.

رئیسی پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهارداشت: کارآگاهان در این راستا مجلات خانوادگی را به طور گسترده مورد مطالعه قرار داده و پس از بررسی در فروردین سال 88 با آگهی جدیدی که در یکی از مجلات به چاپ رسیده بود ، مواجه شدند لذا تحقیقات خود را روی این موضوع متمرکز نموده و پس از دو روز تعقیب و مراقبت مخفیگاه فردی که اقدام به چاپ آگهی نموده بود را در سعادت آباد شناسائی کردند.

وی ادامه داد:طی هماهنگی با مقامات قضایی ، فرد مورد نظر در تاریخ 27/01/88 دستگیر و جهت تحقیقات لازم به اداره چهاردهم پلیس آگاهی منتقل شد.

سرهنگ محمدیان گفت: متهم دستگیر شده به نام مهرداد _ ی ( 30 ساله ) در اعترافات خود گفت : " با طرح سئوالات بسیار ساده ای در خصوص برنامه های پربیننده تلویزیون که عموم مردم قادر به پاسخگویی به آن هستند ، شماره تلفن همراهم را اعلام می کردم تا خواننده از طریق پیامک جواب سوالات را ارسال کند.

وی تاکیید کرد: بعد از چند روز به آنها جواب می دادم و آنها را برنده اعلام می کردم و شماره حسابی را جهت واریز مبلغی به عنوان هزینه پستی ارسال جوایز از شش الی سی هزار تومان اعلام می کردم ".

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود:از آنجائیکه مبلغ واریزی از سوی خوانندگان شاید قابل توجه نبوده و با توجه به توزیع مجلات مربوطه در سراسر کشور ، گستره فعالیت این متهم تمامی استانها بوده در نتیجه این پرونده کمترین پیگیری را از سوی شکات در تهران بزرگ به همراه داشته ، درحالیکه به نظر می رسد تعداد شکات در سراسر کشور بسیار زیاد است.

سرهنگ محمدیان گفت : از هموطنان محترمی که بدین شیوه از آنان کلاهبرداری شده دعوت می شود جهت پیگیری موضوع به بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه 25 تهران یا اداره چهاردهم پلیس اگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه و یا با شماره تلفن 51055514 تماس حاصل نمایند.