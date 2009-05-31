دولت نهم پیام آور تغییر و تحول است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرتضی نبوی عصر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان افزود: واگذاری مدیریت به نسل جدید انقلاب از مهمترین دستاورهای سالهای اخیر در کشور است که چهر های قدیمی در این مدیریت کمتر دیده می شود.

وی اظهار داشت: امروز فضای مناسب در کشور فرهم است تا مردم و قشر داشجو نظرات مختلف را بشنوند و آزادانه انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: احمدی نژاد به وعده هایش عمل کرد و تغییر و تحول اساسی در مدیریت کشور ایجاد کرده است و پیام او رای آورده است.

به گفته نبوی، حضور در انتخابات یک تکلیف بوده و همه گروهها برای مشارکت بیشتر مردم در این رویداد برنامه ریزی کنند تا شاهد حضور حداکثری مردم باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: کاندیداها و طرفداران باید نظرات مخالف را نیز گوش دهند و دیدگاههای مختلف باید در محیطی صمیمی بیان شود تا منجر به انتخاب بهتر شود.

وی یادآورشد: مشارکت پروشور جوانان در انتخابات شور و نشاط انتخابات را افزایش می دهد و باید افکار و سلیقه های مختلف در این عرصه شرکت کنند.

وی عنوان کرد: نامزدها به نظرات مخالف نیز توجه کنند و فقط انتظار شنیدن حرفهای موافق را نداشته باشند.

