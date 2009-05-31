ظرفیت ‌سنجى معادن ایلام آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، بهروز برنا مدیر امور اکتشاف این سازمان گفت: استان ایلام از نظر کانى‌هاى غیرفلزى و مواد‌معدنى از جمله مواد ساختمانى داراى شرایط مطلوبى است که بر همین اساس سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، عملیات اکتشاف به‌منظور ظرفیت‌سنجى معادن استان ایلام را در راستاى تحقق مصوبات هیئت دولت آغاز کرده است.

وى با بیان اینکه ایلام داراى 400 هزار تن ذخیره بیتومین بوده و 9 معدن نیز در استان فعال است، یادآور شد: این منطقه از کشور داراى بیشترین میزان ذخیره بیتومین براى تولید قیراست که مى‌توان با استفاده بهینه از این مزیت علاوه بر تامین بازار داخلى، براى جوانان جویاى کار نیز اشتغال ایجاد کرد.

مدیر امور اکتشاف سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور در ادامه گفت: ایران بر روى کمربند شناخته شده معادن مس، طلا، سرب، روى و آهن قرار دارد و هم‌اینک حداقل در 10 نوع ماده‌معدنى داراى رتبه نخست جهانى هستیم.

برنا با اشاره به اینکه ایران از غنى‌ترین معادن در جهان برخوردار است، افزود: سازمان زمین‌شناسى و اکتشاف ‌معدنى کشور مصمم است تا با اکتشاف و نمونه‌بردارى از معادن غنى کشور، زمینه لازم را براى استفاده بهینه از این مزیت‌ها فراهم کند.

وى در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استفاده از جدیدترین روش‌ها و فناورى‌هاى روز در بخش معدن نیازمند داشتن لایه‌هاى اطلاعاتى است، سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور برنامه‌هاى مناسبى را در این زمینه در دستور کار خود قرار داده است.