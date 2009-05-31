بدون حمایت مالی مسئولان تئاتر نمی تواند رشد کند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مسعود رایگان روز یکشنبه در نشست نقد و بررسی وضعیت تائاتر لرستان از تاریخچه تئاتر شهرستان خرم آباد و نحوه فعالیت هنرمندان این عرصه در دهه 40 و 50، اظهار داشت: نخستین اداره تئاتر شهرستان خرم آباد در سال 48 تاسیس شد و هنرمندانی چون مرحوم حسین شیدایی، نصرت الله مسعوی، غلامحسین لطفی، صادق طوس، گلسرخی و لشکر آرا را می توان از جمله هنرمندان فعال عرصه تئاتر آن سالها ذکر کرد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا دولت و مسئولان فرهنگی بودجه هایی را در زمینه تئاتر تخصیص می دهند، تصریح کرد: بدون حمایت های مالی مسئولان تئاتر نمی تواند رشد کند و موفقیتی حاصل نخواهد شد.

پیشکسوت برجسته عرصه تئاتر و بازیگر مطرح سینما و تلویزیون یادآور شد: تئاتر مادر همه هنر ها است و از آن جهت که به طور مستقیم با بیننده ارتباط برقرار می کند ایجاد همزاد پنداری می کند.

رایگان ادامه داد: تئاتر مقوله ای فرهنگی است که از دردها و رنج های انسان سخن می گوید و به دلیل نوع برقراری ارتباط تاثیر بیشتری در مخاطب دارد.

وی از هنرمندان عرصه تئاتر لرستان خواست تا با جدیت و تلاش در راه رشد و اعتلای هنر تئاتر در این استان تلاش کنند. یکی از هنرمندان عرصه تئاتر لرستان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت های هنرمندان تئاتر استان و مسائل و مشکلات موجود در این عرصه، اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسائل و مشکلاتی که امروزه در جو عمومی تئاتر این منطقه سایه افکنده کم خوانی و کم دانی است.

نصرت الله مسعودی ادامه داد: به رغم وجود مشکلات مالی فراوان هنرمندان باید در این عرصه فعالتر ظاهر شده و در این راه مطالعه زیادی داشته باشند.

رئیس حوزه هنری استان لرستان نیز کمبود اعتبار و امکانات را از مهم ترین مشکلات هنرمندان تئاتر استان دانست و افزود: هنرمندان لرستان برای انجام فعالیت های هنری با مشکلات زیادی مواجه هستند.

شیرزاد نعمتی نیا یادآور شد: در لرستان استعداد های بالقوه بسیاری وجود دارند که در صورت فراهم شدن شرایط و امکانات لازم می توانند به موفقیت های چشمگیری دست یابند و این مهم را بارها به اثبات رسانده اند.

وی از مسعود رایگان خواست تا با سفر به لرستان و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه جذب و پرورش استعدادهای هنرمندان تلاش کند.