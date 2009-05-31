بارش باران در کرانه های جنوبی دریای خزر طی 24 ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نقشه های پیش یابی در 48 ساعت آینده با گذر یک موج کوتاه تزار میانی جو و نفوذ جریانات مرطوب شمالی در استانهای واقع در شمال، شمال شرق و بخش هایی از شمال غرب و ارتفاعات البرز پیش بینی می شود.

همچنین در روزهای دوشنبه و سه شنبه در غرب، شمال غرب، دامنه های البرز و مرکز کشور نیز رشد ابر، بارش های پراکنده با رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

دمای هوا نیز طی 24 ساعت آینده از شمال به جنوب در سطح کشور کاهش یافته اما از چهارشنبه به بعد افزایش چشمگیری می یابد.

براساس اعلام سازمان هواشناسی آسمان تهران در روز دوشنبه کمی ابری گاهی با وزش باد و در پاره ای از نقاط بارش پراکنده یا رعد و برق خواهد بود.

بیشینه و کمینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 30 و 17 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.