شورای شهر تهران یکشنبه و سه شنبه هفته آینده جلسه نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این پیشنهاد با 8 امضا و دوفوریتی ارائه شد افزود: در آیین نامه داخلی شورا، تعطیلات تابستانی و زمستانی دیده شده اما شورا هرگز از ظرفیت قانونی خود در این مورد تاکنون استفاده نکرده است.

خسرو دانشجو در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی لایحه اصلاحیه بودجه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران در جلسه غیر علنی امروز اشاره کرد و گفت : برخی پرداخت ها به شهرداری در قالب چک است که برگشت می خورد و بعضی مناطق و شهرداری مرکز را دچار مشکل کرده است چرا که بر اساس پیش بینی وصول این درآمدها، هزینه می شود.

سخنگوی شورای شهر با اشاره به حضور شهردار تهران درجلسه امروز شورا، بیان داشت : پیشنهادهایی مانند تخفیف به برخی عوارض ، تضمین چک با بیمه و... برای چگونگی اخذ این مطالبات، ازسوی شهردار تهران و برخی اعضای شورا ارایه شد اما مقرر شد شهرداری و معاونت مالی اداری بررسی بیشتری در خصوص پیشنهاد عملیاتی انجام دهند.

دانشجو بیان داشت : طبق آمار ارائه شده ، از چک هایی که زمان وصول آنها سال 87 بوده است ، 10 درصد برگشت خورده اند و پیش بینی می شود این میزان در سال جاری نیز افزایش یابد.

وی در پاسخ به خبرنگاری که عدم پرداخت چک را بی خیالی از سوی مودیان دانست اظهار داشت : گمان شورا این نیست که چک ها به دلیل بی خیالی پرداخت نمی شود و کسی که بدهکار است بی خیال است ، قطعا مشکلاتی وجود دارد و مودیان به اجبار به سمت عدم پرداخت می روند.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه اگر رویکرد این باشد که به دلیل بی خیالی پرداخت نمی شود عکس العمل می طلبد اما اگر از سر اجبار باشد ، رویکرد ثانوی نیاز دارد گفت : نوع نگاه شهردار تهران نیز همین است و وی سیاست های تشویقی را کارساز می داند که در صورت تحقق این سیاست ها ، دست کسانی که مشکلاتی دارند گرفته می شود.

دانشجو به پیشنهاد شهردار تهران دراین خصوص نیز اشاره کرد و بیان داشت : دکتر قالیباف با درنظرگرفتن رقم بدهی و زمان باز پرداخت بارم داده شده تخفیف قایل شود که البته این پیشنهادها نیز بررسی خواهد شد.