مردم آذربایجان غربی نسبت به توانمندی رضایی در اداره کشور تردید ندارند

ناصر کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان این مطلب افزود: این که عنوان می شود ستادهای انتخاباتی محسن رضایی در استان در حاشیه قرار گرفته است، شایعاتی در راستای کاهش دادن حضور و مشارکت مردمی در انتخابات است.

وی با بیان اینکه ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان تمام توان خود را برای شناساندن ایده ها، افکار، طرحها و برنامه های ایشان به کار بسته است، اظهار داشت: با وجود دیر وارد شدن رضایی در بحث کاندیداتوری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، تمامی ستادهای شهرستانی نیز در استان فعال شده است.

کریمیان فضای انتخاباتی استان آذربایجان غربی را پرشور توصیف و تصریح کرد: مردم به دلیل شناسایی کاندیدای اصلح پیگیر اهداف و برنامه های کاندیداها هستند و بر اساس ارزیابی و نظرسنجی های به عمل آمده با شور و نشاط و با میزان درصد مشارکت بالایی پای صندوقهای اخذ رای حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به فعالیت ستادهای انتخاباتی سایر کاندیداها نیز بیان داشت: هر کدام از این ستادها در سطح استان به نوعی در راستای گرمتر کردن فضای انتخاباتی حاکم بر جامعه هستند و هدف اصلی همه آنها مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به تخریبهای صورت گرفته در روزهای اخیر از سوی کاندیداها یا حامیانشان نیز خاطر نشان کرد: اعتقادی به تخریب نداریم، اهانت و تخریب یک شخص در واقع زیرپا نهادن ارزش و حرمتهای انسانی در جامعه است و رضایی نیز تاکنون در برنامه های تبلیغاتی خود به هیچ عنوان موضع گیری و تخریب علیه کاندیدایی نداشته است.

کریمیان اضافه کرد: آنچه که در این مدت از سوی ستادهای انتخاباتی رضایی مطرح شده نقد هدفمند و اصولی در خصوص برنامه های دولت برای برطرف کردن نقایص و اجرای برنامه ها در سیستم دولتمداری بوده است.

وی هرگونه حرکت غیر اخلاقی و تخریب از سوی سایر کاندیداها و حامیانشان را محکوم کرد و گفت: این گونه حرکات از سوی کاندیداها یا حامیانشان دور از انتظار است و مسلما مردم در این خصوص قضاوت بهتری خواهند داشت.

کریمیان با اظهار رضایت از فعالیت مطبوعات و رسانه های محلی در بحث انتخابات خاطر نشان کرد: این امر وظیفه ای ملی برای دست اندرکاران مطبوعات و رسانه های محلی است که با تلاش وسیع و گسترده و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در جامعه در راستای شناساندن کاندیداها به مردم گام های اساسی بردارند تا در نهایت شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات پیشرو باشیم.

رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان آذربایجان غربی در ادامه با شاره به برنامه های پیشروی این ستاد نیز اظهار داشت: خان بروجردی نوه امام خمینی (ره) در حمایت از آقای رضایی طی هفته جاری در ارومیه در جمع عموم مردم و حامیان رضایی سخنرانی می کند و اوایل هفته آتی نیز دکتر دانش جعفری ریاست ستاد انتخاباتی محسن رضایی در کل کشور با سفر به استان در جمع عموم مردم استان سخنرانی می کند.

کریمیان در پایان از مردم خواست برای داشتن ایرانی آزاد، آباد و سرافراز در داخل و در دنیا به کاندیدایی رای دهند که از تجربه، علم و مدیریت، شجاعت و توانایی در اجرای برنامه ها و طرحها استفاده کند و با این امر به وظیفه خود در قبال سرنوشت مملکت خود جامه عمل بپوشانند.