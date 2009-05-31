17 هزار سرباز آمریکایی به افغانستان اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همچنین تا ماه آگوست چهار هزار سرباز آمریکایی به منظور آموزش نیروهای امنیتی افغانی وارد افغانستان خواهند شد.

واشنگتن قول داده است که 21 هزار سرباز اضافی را به منظور تقویت امنیت حاکم در افغانستان پیش از انتخابات رییس جمهوری این کشور در 20 آگوست اعزام کند و از سربازان تحت حمایت ناتو حمایت کند که هم اکنون این نیروها در حال نبرد با شورشیان هستند.

سرهنگ گرگ جولیان، سخنگوی بلندپایه ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد: هم اکنون 10 هزار زیردریایی وارد افغانستان شدند و تا 45 روز آینده تعداد بیشتری وارد ایالت هلمند و فراه خواهند شد.

همچنین با وجود افزایش شمار سربازان خارجی، ایالت هلمند واقع در جنوب افغانستان و فراه در غرب جزو مناطقی است که طی سال های اخیر مورد حملات خشونت بار شورشیان قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش "ژنرال ظاهر عظیمی" سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت: اگر خشونت ها در افغانستان افزایش نیابد، نیازی به حضور نیروهای خارجی در منطقه نیست و نیروهای افغانی به تنهایی می توانند از عهده مشکلات حاضر برآیند.

همچنین دیروز اعلام شد نیروهای ویژه هوابرد انگلیس که نقشی کلیدی در مبارزه با القاعده در عراق را داشتند، اکنون در حال ورود به افغانستان هستند. این نیروها نیز به نیروهای انگلیسی مستقر در جنوب افغانستان اضافه می شوند و به مدت چهار ماه عملیات حمایت کندهای ویژه ای را علیه طالبان ترتیب خواهند داد.