دیدار با مس بازی مرگ و زندگی است / غیرت آذربایجانی حماسه ساز می شود

ناصر شفق ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: تیم فوتبال تراکتورسازی فردا(دوشنبه) بازی سخت و تعیین کننده ای مقابل مس رفسجان پیش رو دارد و امیدوارم شرایط به گونه ای رقم بخورد که تیم ریشه دار و مردمی خطه فوتبال خیز آذربایجان بتواند با شایستگی به لیگ برتر صعود کند.

شفق با بیان اینکه مس رفسنجان تیمی قدرتمند و بزرگ است و قطعا از شرایط میزبانی برای پیروزی در این دیدار استفاده خواهد کرد اظهار داشت: تیمی که استقلال تهران، ملوان و مس کرمان را در جام حذفی شکست داده قطعا تیم بسیار قدرتمندی است ولی امیدوارم غیرت و همت مردم خطه آذربایجان بار دیگر حماسه دلنشینی را برای مردم فوتبال دوست آذربایجان رقم بزند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تصریح کرد: امیدوارم در این دیدار عدالت در درون زمین جاری شود و تیمی که شایسته پیروزی است به حق واقعی خود دست یابد و هیچگونه عامل بیرونی در نتیجه مسابقه تاثیرگذار نباشد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه فدراسیون فوتبال با انتخاب ناظران ویژه برای این مسابقه تلاش کرده تا این دیدار از هرگونه شائبه ای مبرا باشد و امیدوارم بازیکنان دو تیم نیز فوتبالی پاک و جوانمردانه را به نمایش بگذارند.

شفق در پایان یادآور شد: هرچند مسابقه سختی مقابل حریفی قدرتمند پیش رو داریم ولی به توانایی های بازیکنان و کادر فنی هم ایمان داریم و می خواهیم تا مزد یک فصل تلاش و سختی را با پیروزی در این مسابقه بدست آوریم.