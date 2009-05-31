پرونده کارگزاران متخلف به هیئت ‌مدیره بورس رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار ، پرویز شیری زاده گفت: هماکنون چهار رای در مرحله صدور است و احتمالا ظرف هفته آینده جهت امضا و اجرا به هیاتمدیره بورس ارسال میشود.
وی در پاسخ به این سئوال که شاکیان این پروندهها چه کسانی هستند، گفت: سهامداران در این موارد شکایاتی را مطرح کردهاند، همچنین مواردی که اداره نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس به مدیریت پیگیری تخلفات ارسال میکنند، مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار عمدهترین موضوعهای تخلف را فروش بدون دستور مشتری یا خرید به میزان کمتر از درخواست خرید و همچنین تاخیر در خرید یا خرید در قیمت نامناسب اعلام کرد و ابراز داشت: بیشترین رسیدگیها در حوزه عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت و نگهداری سفارشهای مشتریان و کسری وجه بوده است.
