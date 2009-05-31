پرونده کارگزاران متخلف به هیئت ‌مدیره بورس رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار ، پرویز شیری زاده گفت: هم‌اکنون چهار رای در مرحله صدور است و احتمالا ظرف هفته آینده جهت امضا و اجرا به هیات‌مدیره بورس ارسال می­شود.

وی در پاسخ به این سئوال که شاکیان این پرونده­ها چه کسانی هستند، گفت: سهامداران در این موارد شکایاتی را مطرح کرده­اند، همچنین مواردی که اداره نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس به مدیریت پیگیری تخلفات ارسال می­کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار عمده­ترین موضوع­های تخلف را فروش بدون دستور مشتری یا خرید به میزان کمتر از درخواست خرید و همچنین تاخیر در خرید یا خرید در قیمت نامناسب اعلام کرد و ابراز داشت: بیشترین رسیدگی­ها در حوزه عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت و نگهداری سفارش­های مشتریان و کسری وجه بوده است.