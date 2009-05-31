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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۲

هیئت رسانه‌ای ایران به سرپرستی سخنگوی وزارت خارجه عازم چین شد

هیئت رسانه‌ای ایران به سرپرستی سخنگوی وزارت خارجه عازم چین شد

هیئت عالیرتبه رسانه‌ای ایران به سرپرستی سخنگو و دستیار وزیر امور خارجه برای ارتقای روابط رسانه ای با چین عازم پکن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی سخنگو و دستیار وزیر امورخارجه جمهوری به دعوت رسمی همتای چینی خود در راس یک هیئت رسانه ای از مدیران مسئول و سردبیران و خبرنگاران ارشد رسانه های نوشتاری و شنیداری و دیداری جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر یکشنبه عازم پکن شد .

وی در این دیدار قرار است با همتای چینی و مقامات سیاسی و رسانه ای و اقتصادی پیرامون راههای تحکیم مناسبات بحث و از موسسات رسانه ای و اطلاع رسانی بازدید و همچنین در خصوص آخرین روندهای همکاری های رسانه ای دو کشور تبادل نظر کند.

در این سفر برخی رسانه ها با موسسات نظیر خود در چین در خصوص گسترش همکاری های رسانه ای یادداشت تفاهم امضا خواهند نمود.

کد مطلب 888725

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