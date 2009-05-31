آموزشهای زیست محیطی مسجد محور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست دراین رابطه گفت، با توجه به اهمیت مسجد در اشاعه فرهنگ در جامعه مسلمین می بایست از این فرصت جهت انتقال فرهنگ محیط زیست در جامعه استفاده بهینه نمود از اینرو طرح آموزش و فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست شهری ویژه ائمه مساجد و شواریاران محلات درتاریخ 16 خرداد امسال در منطقه 16 برگزار می شود.



مهندس حیدرزاده مشاور شهردار تهران در امور محیطزیست در این رابطه گفت: این طرح به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای زیست محیطی ائمه مساجد و شورایاران محلات منطقه 16 بوده و ازاین پس کلیه مباحث زیست محیطی از طریق شورایاران و ائمه مساجد منطقه به شهروندان منتقل خواهد شد.



این مقام مسئول در شهرداری در ادامه با بیان اینکه در طرح فوق پتانسیل های ارتباط با شهروندان شناخته خواهد شد گفت: این طرح از سوی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در 6 ماه نخست سال جاری در 22 منطقه تهران با همکاری شهرداری های مناطق اجرا می شود.



همچنین درادامه مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست از برگزاری طرح فوق در دو منطقه 15و 18 شهرداری تهران دراوائل تیرماه سال جاری خبر داد.