25درصدمرگهای کشورناشی از مصرف دخانیات است/94 درصد مبتلایان به ایدز مرد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر کامران باقری لنکرانی روز یکشنبه در حاشیه مراسم روز جهانی بدون دخانیات در جمع خبرنگاران افزود: نتایج مطالعات اخیر حاکی از آن است که تمایل شروع به مصرف دخانیات در کسانی که تاکنون استعمال دخانیات نداشته‌اند 4 تا 5 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 20 درصد مردان میانسال و 5/4 درصد زنان میانسال ایرانی استعمال دخانیات دارند، افزود: بدین ترتیب میانگین کشوری استعمال دخانیات در میان افراد میانسال 14 درصد است که از برنامه‌های کشوری هدف گذاری برای کاهش این میزان به کمتر از 10 درصد طی یک برنامه پنج ساله است.

وی مبارزه با دخانیات را وظیفه‌ای ملی برشمرد و افزود: متاسفانه چنین قلمداد شده که مبارزه با استعمال دخانیات صرفا وظیفه وزارت بهداشت است حال آن که با همکاری بین بخشی نتایج بهتری حاصل می شود.

وزیر بهداشت به الصاق تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکت‌های سیگار اشاره کرد و افزود: مدت چهار سال است که شرکت‌های غربی تولید کننده سیگار در کشور مبداشان با محدودیت روبرو هستند این در حالی است که هجمه‌ ای به کشورهای در حال توسعه وارد شده است که باید به این حرکت به دیده شک و نگرانی نگریسته شود و اجازه تاسیس کارخانه جدیدی داده نشود.

وی مهم ترین پیام روز جهانی زندگی بدون دخانیات را رفع غفلت و آگاهی بخشی در برابر مضرات سیگار و دخانیات برشمرد و افزود: بازخوانی اعداد و ارقام هشدار دهنده می‌تواند عاملی برای رفع غفلت به ویژه برای نسل جوان باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به وجود غفلت‌هایی، اطلاع رسانی‌های موجود را ناکافی و غیر قابل اثر بخشی دانست و افزود: به نظر می‌رسد برخی اطلاع رسانی‌ها با توجه به مخاطب طراحی نشده است.

لنکرانی با اشاره به باور غلط موجود درباره قلیان گفت:عده‌ای بر این باورند که قلیان عارضه ندارد حال آنکه عوارض قلیان 40 تا 100 برابر استعمال سیگار است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه از سالیان گذشته درمان ایدز در کشور رایگان بوده است، افزود: چون درمان مبتلایان به ایدز با جدیدترین داروها (نسل سوم و چهارم داروها) بوده است از این رو هزینه زیادی را بر نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به حمایت‌های اجتماعی وزارت رفاه از مبتلایان به ایدز و خانواده‌های آنان گفت: از سال گذشته اعتباری برای تامین مسکن بیماران ایدزی کنار گذاشته شد و تاکنون پنج هزار خانواده تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به آلودگی حدود 18 هزار ایرانی به ویروس ایدز در ادامه افزود: از این تعداد یک هزار و 700 نفر فوت و همین حدود در فاز ایدز قرار دارند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ایران از معدود کشورهایی است که آمار مبتلایان را به شیوه شفاف ارایه می‌کند، گفت: از این نظر کشور جمهوری اسلامی ایران از سوی سازمان بهداشت جهانی مورد تقدیر قرار گرفت.

لنکرانی با این توضیح که بیماران آلوده به ایدز تا پیش از علامت دار نشدن و کاهش سلولهای CD4 نیاز به درمان ندارند، گفت: مبتلایان به ایدز فقط در صورت ورود به فاز علامت دار و یا در صورت ابتلا به عفونت حاد به درمان نیاز دارند.

وی زنان باردار آلوده به ویروس ایدز را نیازمند مداخله دارویی برشمرد و افزود: بدین ترتیب احتمال ابتلای نوزاد به ایدز کاهش می‌یابد.

وزیر بهداشت با ابراز خرسندی از شمار معدود زنان مبتلا به ایدز در کشور گفت: هم اکنون بیش از 94 درصد مبتلایان کشور مرد و کمتر از 6 درصد زنان هستند.