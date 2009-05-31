محسن رضایی به اصفهان رفت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم ظهر یکشنبه در مسیر حرکت از استان گیلان به استان کهگیلویه و بویر احمد وارد فرودگاه شهید بهشتی در استان اصفهان شد .

رضایی در این سفر سپس به گستان شهدای اصفهان رفت و پس از ادای احترام به شهدای هشت سال دفاع مقدس در جمع بختیاریهای فولاد شهر سخنرانی کرد.

به گزارش مهر این کاندیدای دور دهم انتخابات ریاست جمهوری پس از سخنرانی در جمع مردم فولادشهر اصفهان را به مقصد شهرکرد ترک کرد.

رضایی در گلستان شهدای اصفهان با اشاره به اینکه در یک برهه زمانی راه شهدا آنگونه که باید و شاید جلو نرفت، اظهار داشت: اکنون نیز من آمده ام تا نیمه دوم این راه را با سرعت و شتاب بیشتری در جمهوری اسلامی ایران طی کنم.

رضایی نیمه دوم راه را مسیر رسیدن به تمدن و فرهنگ و دستیابی به زندگی شرافتمندانه و رعایت اخلاق خواند.