سرقت 8 میلیون دلاری با اسلحه قلابی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بی‌بی‌سی، این پسر جوان که لباس معمولی به تن داشته به محض ورود به داخل جواهر فروشی اسلحه کوچک قلابی اش را به سوی فروشنده نشانه‌ گرفته و در حداقل زمان 15 قطعه جواهر گرانبهای این فروشگاه معروف جهان را ‌دزدیده و فرار کرده است.

صاحب این فروشگاه معروف ارزش 15 قطعه جواهر به سرقت رفته را 8 میلیون دلار معادل 6 و نیم میلیون یورو اعلام کرده و برای پیدا شدن این جواهرات جایزه صدهزار دلاری در نظر گرفته است.

پلیس فرانسه احتمال می‌دهد فروشنده مغازه هم‌ دست دزد جوان بوده وگرنه هیچ سارقی نمی‌توانسته با چنین اعتماد به نفسی در کمتر از چند ثانیه به یکی از معروفترین جواهر فروشی‌های دنیا دستبرد بزند.