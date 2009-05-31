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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۱۴

از میان اخبار/

سرقت 8 میلیون دلاری با اسلحه قلابی

سرقت 8 میلیون دلاری با اسلحه قلابی

روز گذشته یک دزد جوان توانست تنها با کمک یک اسلحه کوچک قلابی جواهرات یکی از بزرگ‌ترین جواهر‌ فروشیهای پاریس را سرقت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بی‌بی‌سی، این پسر جوان که لباس معمولی به تن داشته به محض ورود به داخل جواهر فروشی اسلحه کوچک قلابی اش را به سوی فروشنده نشانه‌ گرفته و در حداقل زمان 15 قطعه جواهر گرانبهای این فروشگاه معروف جهان را ‌دزدیده و فرار کرده است.

صاحب این فروشگاه معروف ارزش 15 قطعه جواهر به سرقت رفته را 8 میلیون دلار معادل 6 و نیم میلیون یورو اعلام کرده و برای پیدا شدن این جواهرات جایزه صدهزار دلاری در نظر گرفته است.

پلیس فرانسه احتمال می‌دهد فروشنده مغازه هم‌ دست دزد جوان بوده وگرنه هیچ سارقی نمی‌توانسته با چنین اعتماد به نفسی در کمتر از چند ثانیه به یکی از معروفترین جواهر فروشی‌های دنیا دستبرد بزند.

کد مطلب 888737

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