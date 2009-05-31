۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۳۷

استاندار کرمان:

915 هزار و 42 نامه در دور دوم سفر هیئت دولت جمع آوری شد

کرمان - خبرگزاری مهر: حبیب الله دهمرده با اشاره به اینکه کار پاسخگویی به نامه های ریاست جمهوری تا یک ماه آینده به اتمام می رسد گفت: در دور دوم سفر رئیس جمهور به کرمان 915 هزار و 42 نامه مردمی جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده عصر یکشنبه در بازدید از مرکز رسیدگی به نامه های مردمی کرمان گفت: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان کرمان در مجموع 915 هزار و 42 نامه مردمی جمع آوری شده است.

وی افزود: هم اکنون کار گشایش نامه های مردمی در کرمان به پایان رسیده است و تا یک ماه آینده این نامه ها پاسخگویی خواهند شد.

استاندار کرمان افزود: از مجموع نامه ها حدود 7 هزار نامه بدون آدرس بود که تاکنون آدرس 2 هزار مورد شناسایی شده است.

وی اضافه کرد: کاررسیدگی به این نامه ها بیش از یک ماه است که با حضور 155 نیرو شروع شده است.

دهمرده گفت: کار ارسال این نامه ها به دستگاههای مربوطه نیز بزودی آغاز می شود.

