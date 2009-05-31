دو هزار و 500 میلیارد ریال برای انتقال آب چالوس به هراز نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عزیزالله واحد بعداز ظهر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان چالوس در فرمانداری افزود: این طرح به طول 107 کیلومتر با دو کیلومتر تونل از ابتدای جاده کندوان آغاز و به دشت هراز می رسد.

وی اظهار داشت: ظرفیت کانال در ابتدا 21 متر مکعب در ثانیه بوده که در مسیر آب مازاد رودخانه های خیرود، کجور و گلندرود را جمع آوری می کند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح 53 میلیون مترمکعب آب آشامیدنی شهرهای نوشهر، چالوس و شهرکهای مسیر انتقال کانال را تامین می کند.

به گفته واحد، همچنین 14 میلیون متر مکعب آب برای توسعه و رفع مشکل آب دو هزار و 830 هکتار از باغات مرکبات دشتهای ساحلی استفاده می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران بیان داشت: قابلیت انتقال 392 میلیون متر مکعب آب مازاد موجود در محدوده طرح به دشت هراز از دیگر قابلیتهای این طرح است.

وی یادآور شد: استفاده توریستی و جذب سرمایه گذار برای احداث پارکهای آبی از دیگر مزیتهای این طرح خواهد بود.