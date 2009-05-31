برداشت کلزا در شرق مازندران 20 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، غلامرضا قنبری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی شرق مازندران در بهشهر با بیان اینکه کشاورزان کلزاکار با نزولات جوی خوبی در آغاز کشت در کنار طرحهای کارشناسان جهاد کشاورزی مواجه بودند، خاطرنشان کرد: با آنچه که در مزارع مشاهده شد پیش بینی می شود امسال بیش از 12 هزار تن کلزا از اراضی زراعی این محصول در منطقه برداشت شود.

وی به کشاورزان توصیه کرد: محصولات خود را به مراکز خرید و شرکتهای تحت نظارت سازمان تعاون روستایی تحویل دهند.

قنبری افزود: محصولات عرضه شده کشاورزان بر اساس قیمت مصوب پایه به ازای هر کیلو محصول 620 تومان به آنان اعطا می شود.

بخش عمده کشت کلزا در اراضی شرق مازندران تولید می شود.