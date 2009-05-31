حضور بخش غیردولتی در نظام اوقات فراغت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمیدرضا خرم خورشید عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی با بیان این که بهبود وضعیت معیشتی مردم رابطه مستقیم با سبک گذران اوقات فراغتشان دارد گفت : وقتی فردی به لحاظ اقتصادی در رفاده باشد به راحتی می تواند مسیر مناسبی برای پرکردن اوقات فراغت خود پیدا کند .

وی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری و برنامه ریزی اوقات فراغت در حیطه وظایف دولت نمی گنجد تصریح کرد : دولت موظف است با رشد اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی جامعه ، برای شهروندان این امکان را فراهم کند تا هر فردی بسته به نوع نگرش و گرایش خود برای اوقات فراغتش برنامه ریزی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به عملکرد مطلوب شهرداری ها برای بستر سازی اوقات فراغت شهروندان خاطرنشان کرد: از آن جایی که شهرداری ها مستقیما به مردم مرتبط است و دولتی بودن در آن صدق نمی کند لذا با ایجاد مراکزی از قبیل پارک ها ، سینماها ، مراکز گردشی و تفریحی و کتابخانه ها برای شهروندان در پرکردن اوقات فراغ شان کمک می کند .

وی حضور بخش خصوصی در این زمینه راضروری دانست وعنوان کرد: عملکرد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف به خصوص اوقات فراغت شهروندان بسیار هوشمندانه است چرا که می تواند با حمایت دولت و بر اساس نگرش ها ، نیازها ، سن جنسیت ، تحصیلات و فعالیت های اجتماعی به نحو مطلوب برنامه ریزی و عمل کند.

خرم خورشید با انتقاد از عدم وجود قوانین حمایتی برای بخش های خصوصی تاکید کرد : زمانی شاهد حضور بخش خصوصی در این حوزه خواهیم بود که قانون های بلند مدت بر آن حاکم باشد در غیر این صورت سرمایه گذار از جایی که عدم ثبات وجود دارد فراری است.

وی اظهار داشت: دولت می بایست به شکل نظارتی تشکل های غیردولتی را برای سرمایه گذاری در ابعاد گوناگون به خصوص گذران اوقات فراغت شهروندان ترغیب کند و قوانین دست و پاگیری را که در این زمینه وجود دارد ازمیان بردارد.

خرم خورشید در پایان در خصوص دلیل اصلی پدیده خانه نشینی (انزو) درمیان سالمندان و برخی از بزرگسالان در جوامع شهری تصریح کرد : دولت و شهرداری ها موظفند با اتخاذ سیاست صحیح و ایجاد امنیت در زمینه سرمایه گذاری های بخش خصوصی به فکر اقشار کهن سال و بازنشسته باشند چراکه قشر مسن از همه اقشار جامعه محروم ترند و کمتر برای این افراد سرمایه گذرای شده است.



