مسلمانان جهان با الگوگیری از امام(ره) و ملت ایران از انفعال خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام دکتر سید محمود علوی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی و نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه بیستمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) گفت: ملت قدرشناس و ولایتمدار ایران در سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) با آرمانهای بلند آن حضرت تجدید میثاق کرده و در طلیعه زعامت مقام معظم رهبری تبعیت خود را از معظم له به نمایش خواهد گذارد. ملت ایران همواره خود را ادامه دهنده راه امام (ره) و حافظ میراث گرانبهای شهیدان می داند.

وی با بیان تاثیر روح تفکر ناب و اندیشه متعالی حضرت امام خمینی(ره) بر کالبد جهان فرو رفته در باتلاق مدرنیته و اومانیسم خاطرنشان کرد: خط امام و گفتمان رهبری امروز جهانی شده و پیام انقلاب ما در اقصی نقاط جهان طنین انداز و امواج بیداری و سلطه ستیزی ملت های حق طلب و آزاده جهان را رقم زده است . جهاد مقدس امام و شهدای گرانقدر انقلاب و دفاع مقدس امروز کشور را تبدیل به قطب مقتدر سیاسی- معنوی در برابر قدرتهای بزرگ اهریمنی کرده است.

علوی در ادامه با تشریح ابعاد شخصیتی حضرت امام (ره) افزود: امام خمینی(ره) با برخورداری از قدرت و قوت رهبری انقلاب اسلامی با اتکا به اسلام و تعالیم پیامبر اعظم(ص) و ویژگی های ممتازی چون فقاهت، شجاعت، عدالت ، مدیریت، درایت و بینش سیاسی و اشراف کامل بر تحولات بین المللی، سکان انقلاب را به دست گرفت و با هدایت پیامبرگونه خویش با همراهی اقیانوس پرتلاطم ملت ایران، آن را پیروز و بر تسلط قدرتهای طاغوتی در کشور پایان بخشید.

وی در ادامه با برشماری دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی و کارکردهای معنوی انقلاب در جغرافیای جهان اسلام خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با پیامهای نافذ، محکم و جهان گستر خود، ضمن درهم پیچیدن طومار ننگین مذاکرات سازشکارانه برخی کشورهای اسلامی، راهبرد جدیدی در نحوه مبارزه جهان اسلام علیه سلطه گران و متجاوزان ارائه داد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی و نماینده ولی فقیه در ارتش با اشاره به سیر تحولات و تغییرات در محیط بین المللی و تاکید بر ضرورت حفظ وحدت کشورهای اسلامی برای رویارویی با سردمداران نظام سلطه، تصریح کرد: جهان اسلام با برخورداری از ظرفیت های فوق العاده و مسرت بخش و اقتدار آفرین باید در مسیر پی ریزی سرنوشت خود با عبرت گرفتن از حقایق و وقایع جاری جهان، با اتخاذ رویکردی پویا توام با رشد و بالندگی در حوزه های مختلف گام بردارد.

وی افزود: امروز نقش امام خمینی(ره) در فرایند توانمند سازی ملت های آزاده و غنای فرهنگی و ارتقای ضریب بیداری و آمادگی آنان برای مقابله با سختی ها و تهدیدات فرارو بسیار تعیین کننده است.

علوی در پایان تاکید کرد: مسلمانان جهان می بایست با الگو گیری از مبارزات امام و ملت ایران، ابتکار عمل را در دست گرفته و با خروج از حالت انفعال - در برابر حوادث و وقایع محیط پیرامونی و جهانی - به حالت ابتکار و خلاقیت درآیند و بدون تردید اسوه تفکر و اندیشه امام خمینی می تواند در دستیابی به این هدف والا راهگشا باشد.