به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد خواجوی عصر یکشنبه در ایلام اظهار داشت: هم اکون دو هزار مرکز قرآنی با مجوز سازمان دارالقزآن کشور فعالیت می کنند.

وی بیان داشت: در سال جاری 60 برنامه قرآنی در بخشهای مختلف روخوانی، مفاهیم، تخصصی و...در کشور اجرا می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه امسال 800 هزار جلد قرآن در کشور چاپ می شود، خاطرنشان کرد: نیمی از این تعداد به صورت رایگان در اختیاز مراکز وابسته قرار می گیرد.

وی یادآور شد: امسال یک میلیون و 250 هزار نفر تحت پوشش آموزشهای قرآنی قرار می گیرند که در مقایسه با سال قبل 150 هزار نفر رشد دارد.