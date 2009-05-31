بخش جراحی بیمارستان طالقانی کرمانشاه با یک میلیارد ریال اعتبار تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح بخشهای جراحی بیمارستان طالقانی کرمانشاه گفت: بیمارستان طالقانی کرمانشاه یکی از مهمترین بیمارستانهای استان کرمانشاه است که با توجه به این اهمیت، دانشگاه علوم پزشکی استان برنامه تعمیر و تجهیز بخشهای مختلف آن را در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه بازسازی این بیمارستان یکی از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به کرمانشاه بوده است، گفت: بعد از تصویب این طرح در هیئت دولت، بلافاصله برنامه زمانبندی بازسازی و تجهیز این بیمارستان آغاز شد که امید می رود بر اساس این برنامه تا پایان سال کار باسازی کامل این بیمارستان پایان یابد.

نوری زاد با اشاره به جایگاه ویژه بیمارستان طالقانی در امور ترومای استان گفت: این بیمارستان تنها مرکز ترومای استان است و به همین دلیل و با توجه به اهمیت وجودی آن برنامه بازسازی و تجهیز بیمارستان طالقانی را از مرمت و تجهیز دو بخش جراحی شروع کردیم.

وی افزود: این بخش جراحی با 36 تخت جراحی عمومی مردان، زنان و اطفال آماده ارائه خدمت به بیماران است و در کنار آن امکانات مناسبی نیز برای ارائه خدمات جانبی پس از عمل جراحی در نظر گرفته شده است .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: انتظار می رود سایر مصوبات دولت در حوزه بهداشت و درمان استان از جمله احداث بیمارستان 540 تختخوابی کرمانشاه بر اساس برنامه زمانبندی شده پیش رود.