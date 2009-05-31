خصوصی سازی کشور موفق نبوده است/چاپ اسکناس تورم زاست

به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان عصر یکشنبه در جمع حامیان میر حسین موسوی در بابلسر اظهار داشت: در بعد سیاسی و روابط بین المللی عملکرد دولت خاتمی (اصلاحات) موفقتر از دولت هاشمی (سازندگی) بوده است.

وی افزود: نوع روابطی که کشور ما با کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی داشت و حضور موفق دولتمردان و سیاستمداران کشورمان در مجامع بین المللی از عملکرد موفق دولت خاتمی حکایت دارد.

کشاورزیان گفت: در بعد اقتصادی نیز اغلب شاخصها در دولت خاتمی بهبود و تورم کاهش پیدا کرده بود.

وی با اشاره به اینکه به دلیل افزایش و تغییر نرخ ارز در دولت هاشمی تورم نسبتا چشمگیری داشتیم و قبل از آن نرخهای ترجیهی و صادراتی و نرخهای چند گانه ارز داشتیم و تورم نسبتا سنگینی را تجربه کرده بودیم هر چند که در پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی تا حدودی تورم کنترل شده بود اما بالاترین تورم را در آن زمان شاهد بودیم.

استاندار مازندران در دوره اصلاحات تصریح کرد: عملکرد دولت خاتمی در بعد اقتصادی باعث شد تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم و در اواخر دولت به رقم حدود 10 درصد برسانیم و در زمینه بیکاری دولت خاتمی موفق شده بود بیکاری را کنترل کند و نرخ بیکاری علیرغم بالا بودن به حدود 12درصد کاهش پیدا کرد.

کشاورزیان با بیان اینکه در زمینه سرمایه گذاری نفت و گاز حوزه مشترک گازی که با قطر داشتیم و کشور قطر سالها پیشتر از ایران شروع به سرمایه گذاری کرده بود، گفت: استفاده چندانی از حوزه مشترک گازی نکرده بودیم که در اواخر دوره ریاست جمهوری هاشمی مطالعه برای بهره برداری از پارس جنوبی آغاز شد و اغلب در دولت خاتمی سرمایه گذاری برای احداث پالایشگاه گازی و پتروشیمی در منطقه ویژه عسلویه انجام شدو این در حالی بود که به لحاظ قیمت نفت در سالهای آغازین دولت اصلاحات در سطح پایینی بودیم.

وی افزود: تقریبا در هشت سال ریاست جمهوری خاتمی مجموع در آمد و فروش نفت کمتر از 200 میلیارد دلار بود ولی با توجه با این مسئله و در نظر گرفتن نرخ نسبتا پایین فروش نفت و در آمد پایین ارزی سرمایه گذاری سنگینی در زمینه نفت و گاز انجام شد.

وی تصریح کرد: در سال 84 رقابت بین کاندیداهای مختلف از سوی اصلاح طلبان بود و علیرغم اینکه مجموع آرای اصلاح طلبان در دور اول از آراء اصولگرایان بیشتر بود انتخابات به دور دوم کشیده شد و شاهد پیروزی دولت نهم و رئیس جمهور فعلی بودیم.

کشاورزیان گفت: فرصت خوبی که دولت نهم به دست آورد افزایش در آمد ارزی و افزایش قیمت نفتی بود که از اواخر دولت خاتمی شروع شده و ادامه یافته بود که به رقم بی سابقه هربشکه حدود 150دلار رسیده بود.

وی با اشاره به عملکردهای دولت اصلاحات گفت: دولت در آن زمان توانست در حوزه صادرات نفتی هم موفقیتهای چشمگیری داشته باشد و در این سالها چیزی حدود 20 میلیارد دلار صادراتی نفتی داشت که این هم نتیجه عملکرد و سرمایه گذاری قبلی بود در این سالها به بهره برداری رسید.

استاندار مازندران در دوره اصلاحات با بیان اینکه دولت نهم به جای اینکه از این فرصتها و شرایط برای توسعه کشور استفاده کند به دلیل تحلیل منفی که نسبت به گذشته و نفی تجربه گذشتگان داشت به گونه ای رفتار کرد که گویی تاریخ از ابتدای دولت نهم شروع شده و قبل از آن هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: هر چند رئیس دولت نهم مدعی کار کارشناسی است ولی به اعتقاد من دولت نهم اعتقادی به کار علمی و کارشناسی ندارد و هر چه رئیس دولت تصمیم می گرفت بدون توجه به کار کارشناسی بر اساس آن به عنوان مصوبه تصویب می کردند و اجرایی می شد.

کشاورزیان با اشاره به اینکه در دنیا بر اساس نظر اقتصاددانان هرگاه رکود در کشور حاکم باشد برای اینکه رونق ایجاد شود نرخ بهره را کم می کنند و هرگاه تورم باشد برای کنترل تورم بهره را بالا می برند تا پولها جمع شده و تقاضا برای کالاهای مختلف کم شود تا تورم را کنترل کنند، گفت: دولت نهم دقیقا بر عکس این نظریه علمی حرکت کرد و بهره را پایین آورد که نتیجه اش افزایش تورم در جامعه شد.