نشست انضباطی مدیران دو باشگاه لیگ برتر فوتسال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور حسین عبداللهی و روحانی نایب رئیس و عضو کمیته انضباطی و حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال و مهدی یارحسینی و کریم منصوری مدیران عامل باشگاههای علم و ادب و شهید منصوری قرچک برگزارشد، پرونده شکایت شمس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال چندی پیش نسبت به اظهارات خلاف واقع مسئولان این دو باشگاه شکایتی را به کمیته انضباطی تسلیم کرده بود.

در این نشست مسئولان دو باشگاه علم و ادب و شهید منصوری توضیحات لازم را در خصوص اظهارات خود به کمیته انضباطی ارائه کردند. قرار است کمیته انضباطی پس از جمع بندی نظرات مطرح شده در خصوص این پرونده رای نهایی خود را تا پایان هفته صادر کند.

کریم منصوری چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر مدعی شده بود حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال با حضور در باشگاه فولاد ماهان هزینه‌های گزافی را صرف آماده ‌سازی این تیم کرده است. این باشگاه برای جذب بازیکنان تراز اول مبالغ زیادی را هزینه کرده و باعث شده تا قیمت بازیکنان افزایش چشمگیری داشته باشد.