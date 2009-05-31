  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۰۷

در پی شکایت شمس؛

نشست انضباطی مدیران دو باشگاه لیگ برتر فوتسال برگزار شد

نشست انضباطی مدیران دو باشگاه لیگ برتر فوتسال برگزار شد

نشست رسیدگی به شکایت سرمربی تیم ملی فوتسال از مدیران عامل دو باشگاه شهید منصوری قرچک و علم و ادب خراسان عصر امروز یکشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور حسین عبداللهی و روحانی نایب رئیس و عضو کمیته انضباطی و حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال و مهدی یارحسینی و کریم منصوری مدیران عامل باشگاههای علم و ادب و شهید منصوری قرچک برگزارشد، پرونده شکایت شمس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال چندی پیش نسبت به اظهارات خلاف واقع مسئولان این دو باشگاه شکایتی را به کمیته انضباطی تسلیم کرده بود.

در این نشست مسئولان دو باشگاه علم و ادب و شهید منصوری توضیحات لازم را در خصوص اظهارات خود به کمیته انضباطی ارائه کردند. قرار است کمیته انضباطی پس از جمع بندی نظرات مطرح شده در خصوص این پرونده رای نهایی خود را تا پایان هفته صادر کند.

کریم منصوری چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر مدعی شده بود حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال با حضور در باشگاه فولاد ماهان هزینه‌های گزافی را صرف آماده ‌سازی این تیم کرده است. این باشگاه برای جذب بازیکنان تراز اول مبالغ زیادی را هزینه کرده و باعث شده تا قیمت بازیکنان افزایش چشمگیری داشته باشد.  

کد مطلب 888755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها