مدیریت نظام اسلامی در سی ساله گذشته بالاترین نمره را کسب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله واعظ طبسی عصر یکشنبه در تالار اماکن متبرکه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین کروبی، افزود: با تمام فشارهای سیاسی، فکری، فرهنگی و اقتصادی که از جانب دشمنان و قدرت های سلطه گر بر ملت ایران وارد شد و حرکت جریانهای معارض در برابر نظام، مدیریت نظام با تدابیر رهبری و امامت جامعه تاکنون به خوبی پیش رفته و در مجموع بالاترین نمره را کسب کرده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: در این 30 سال، دولت های متعدد با سلایق متفاوتی روی کار آمده اند ولی آنچه امروز به پای نظام اسلامی نوشته شده است، حکایت از موفقیت مدیریت نظام داشته و البته باید در راه اصلاح مشکلات موجود هم تلاش بیشتری به خرج داد.

آیت الله واعظ طبسی خطاب به کروبی اظهار داشت: آن چیزی که کمتر در صحبت های شما دیدم، ارزیابی دستاوردهای سی سال گذشته است که به خصوص باید به نقش تعیین کننده امامت و رهبری نظام بیشتر پرداخت و توجه کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در مسئله سیاست خارجی و تنش زدایی هم که شعاری بسیار خوب و جزء سیاستهای نظام ماست، باید با تاکید بیشتری صورت گیرد، زیرا اسلام دین اخلاق، صلح و هدیه دادن آسایش و آرامش به دنیاست و هیچ مکتب فکری ماننده اسلام به تمدن ها، فرهنگ ها احترام نگذاشته و نمی گذارد.

وی تصریح کرد: با همه کشورهای جهان و حتی کشورهای غربی نیز می توان با رعایت چارچوب مسائل متعارف دنیا حرف زد و مواضع خود را بیان کرد به طوری که نهیج گر و تحریک کننده نباشد.

وی گفت: کشورهای سلطه گر واقعا دشمن ما هستند و اسلام را نمی خواهند، بنابراین باید ما از همان موضع حکمت و عزت نشان دهیم فقط با تکیه بر همین اصول، پایه ها و مایه های فکری و فرهنگ غنی اسلام، آماده مذاکره با دنیا هستیم به شرطی که برخورد آنها هم متقابلا احترام آمیز باشد.

آیت الله واعظ طبسی با اشاره به دست آوردهای نظام در بخش هسته ای گفت: معتقدم می توانستیم با برنامه ریزی بهتر، غنی سازی را دنبال کنیم بدون اینکه قطع نامه ای هم علیه ما صادر شود.

در ادامه این دیدار حجت الاسلام کروبی با بیان اینکه حضورم در صحنه انتخابات را با توجه به وضعیت فعلی، نوعی جهاد و فداکاری می دانم گفت: دلایل مختلفی برای این ادعا دارم و قصد دارم از فرصت ها و نعمت هایی که انقلاب در اختیار ما گذاشته است نهایت استفاده را برای کشور ببرم.