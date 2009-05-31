اعتبارات اختصاص یافته به طرحهای هادی آذربایجان غربی کارشناسی شده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، رحیم قربانی ظهر یکشنبه در نشست مشورتی دهیاران جنوب استان در مهاباد با اشاره به نیاز اساسی استان در خصوص سرمایه گذاری در بخش آب روستایی افزود: این اعتبارات باید در بخش تامین آب شرب روستایی استان هزینه شود.

وی یکی از ابزارهای توسعه مدیریتی را ارتقای سطوح مدیریتی در جامعه ذکر کرد و اظهارداشت: هیچ وظیفه حاکمیتی در شهرهای جنوب استان نمانده که دولت نهم در خصوص آن پیگیریهای لازم را انجام ندهد.

قربانی با بیان اینکه در طول چهار سال گذشته شاهد بیشترین ارتقای سطوح مدیریتی کشور در استان بودیم، بیان داشت: این اقدام میزان مسئولیت و پاسخگویی مدیران در برابر مردم را دوچندان می کند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طول فعالیت دولت نهم در مناطق مرزی استان گفت: با افتتاح مرز رسمی پلدشت شاهد توسعه و ایجاد راههای ارتباطی کشور با کشورهای آسیا میانه هستیم.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در این راستا با افتتاح پل میانگذر شهید کلانتری نیز استان از بن بستهای ارتباطی خارج و به بنادر دریای سیاه که دارای اتحادیه اقتصادی اختصاصی است راه پیدا کرده و با عضویت در این اتحادیه امکان استفاده از تسهیلات بین المللی و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرده است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش 16 برابری اعتبارات بخش آب روستایی گفت: هم اکنون سالانه به 250 روستا عملیات آبرسانی صورت می گیرد این در حالی است که در زمان فعالیت دولتهای قبلی این میزان سالانه به 20 روستا انجام می شد.

قربانی ادامه داد: در بخش گازرسانی نیز در سال 84 تنها 15 شهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند بودند که این میزان در زمان فعالیت دولت نهم به 27 شهر افزایش یافته است.

وی یادآورشد: در بخش گازرسانی به روستاها نیز از 20 روستا در زمان قبل از فعالیت دولت به 110 روستا رسیده ایم.

به گفته استاندار آذربایجان غربی هم اکنون 97.5 درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند.

وی در ادامه همچنین با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از عملکرد سه کاندیدای رقیب انتقاد کرد و گفت: متاسفانه شاهد تخریب از سوی سه کاندیدای رقیب و ابراز گلایه مندی مقام معظم رهبری از این برخوردها هستیم ولی این از ارزشهای دولت نهم چیزی کم نمی کند.

قربانی با بیان اینکه آماده پذیرش نقد های منصفانه در استان هستیم اضافه کرد: متاسفانه رقبا چشمها را بر روی ظرفیتها و توسعه های ایجاد شده در کشور و استان بسته اند ولی مردم از عدالت محوری دولت نهم کاملا آشنایی دارد.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تفکیک غیرمجاز اراضی شهرستان ارومیه در طول سالهای قبل از فعالیت دولت نهم گفت: تمامی تفکیکها بر خلاف قانون بوده و امروز این اقدامات غیرقانونی گریبانگیر شهردار ارومیه شده است.

قربانی با اعلام اینکه در حال حاضر یک دوم اراضی شهرستان ارومیه خالی است تاکید کرد: متاسفانه زمینهای مرغوب شهرستان ارومیه در طول سالهای قبل از فعالیت دولت نهم ازسوی برخی مسئولان به صورت غیرقانونی تفکیک و در اختیار آشنایان آنها قرار داده شده است.

وی وسعت شهرستان ارومیه را یک هزار و 800 هکتار عنوان کرد و افزود: این میزان بیشتر از وسعت شهرستان تبریز که به عنوان کلان شهر در کشور مطرح است بوده در حالی که جمعیت شهرستان ارومیه یک دوم شهرستان تبریز است.