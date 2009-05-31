به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از نخبگان مرکز اندیشه ولایت افزود: بهرهوری واقعی از منابع خدادادی و زیرزمینی زمانی میسر است که از نیروی انسانی کشور استفاده بهینه برده شود و بر همین اساس سند چشمانداز توسعه بر اساس داناییمحوری تنظیم شده است.
وی انحراف از برنامهها و سیاستهای کلی کشور را موجب اتلاف منابع مادی و معنوی بیان و اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاستهای کلی برنامه پنجم به انطباق با سند چشماندز توجه ویژهای کرده است و تلاش خواهد شد جهشی مناسب برای رسیدن به اهداف چشمانداز برداشته شود.
وی بر توجه به نیروهای جوان جامعه و فراهم آوردن محیط مناسب برای ادامه تحصیل آنها تاکید کرد و گفت: فضای تحقیق و تحصیل با اجبار و اکره رابطهای ندارد و در فضایی آزاد میتوان امیدوار بود اندیشهها رشد پیدا کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: فضای جهانی و داخلی؛ رشد ارتباطات و افزایش آگاهیها، اجازه تنگنظری و یکسویهنگری را نمیدهد و مردم خود راه صحیح را پیدا خواهند کرد.
وی تاکید کرد: ظرفیت بالایی برای توسعه و پیشرفت در دانشگاهها وجود دارد و با شناخت آنها باید زمینههای لازم را برای بروز آنها فراهم کرد.
وی رشد و توسعه پارکهای علمی و فناوری برای حمایت از مخترعان و همچنین ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه را مهم عنوان کرد و گفت: در این مراکز صاحبان سرمایه و بانکها میتوانند سرمایهگذاری کنند تا اجرایی کردن طرحهای جدید با مشکلات مالی مواجه نباشد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی توسعه کمی مقاطع عالی تحصیلی را نیز در رشد نخبگان کشور و فراهم آمدن زمینههای بروز خلاقیت موثر ارزیابی کرد و افزود: دانشگاههای دولتی و غیردولتی سرمایهگذاری مناسبی در این خصوص انجام دادند و نتایج مثبت آن را امروز مشاهده میکنیم.
در ابتدای این دیدار دژمی مدیرعامل این مرکز و همچنین نیکنژاد، تاریخی، میگونپور و قاضی بیات هر کدام به اختصار مطالبی را درباره فعالیتهای مرکز اندیشه ولایت در جذب و حمایت از نخبگان بیان کردند.
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