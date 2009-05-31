عامل اصلی فقر و بیکاری مدیریت نادرست در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین موسوی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بعدازظهر یکشنبه در مسجد حضرت ابوالفضل اسلامشهر با تاکید بر اینکه ما نگران عزت و پیشرفت ملت ایران هستیم گفت: حقیقت سرنوشت ایران همان سخنی است که یکی از دوستان ما در دوران دفاع مقدس بر آن تاکید داشتند و آن این است که فقر سرنوشت ایران نیست.

وی ظرفیت های ایران در بخش های مختلف را مورد اشاره قرار داد و گفت: این کشور با ثروت های بیشمار و ظرفیت های خدادادی فراوان نباید با مسائلی چون فقر و بیکاری مواجه شود و طبعا اگر چنین مشکلاتی وجود دارد اشکال به مدیریت ما باز می گردد.

این نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد نیاز امروز کشورما این است که باید بتوانیم با مدیریت، برنامه ریزی و تهیه طرح های درازمدت از ثروت ها و ظرفیت هایمان استفاده کنیم و قطعا اگر بتوانیم از امتیازات بیشمار کشور بهره گیریم جامعه ای پر از امید را نیز شاهد خواهیم بود.

موسوی خاطرنشان کرد: شکی نیست که در صورت مدیریت صحیح منابع انسانی و طبیعی و تمام ظرفیت های ایران ، فقر در کشور ریشه کن خواهد شد.

وی از دولتمردان کنونی کشور پرسید ما چگونه می توانستیم در دوران دفاع مقدس و به رغم ارقام ناچیز موجود در کشور ایران را اراده کنیم در حالی که مردم نیز بطور نسبی از شرایط رضایت داشتند. باید دید چرا امروز نمی توانیم شرایطی چون سابق را ایجاد کنیم؟

میرحسین موسوی با انتقاد از نگاه دولت به مسائل غیر ضروری و مباحثی که اولویتی برای کشور ندارند ادامه داد: از گذشته تا به امروز رقم تورم در کشورها یکی از معیارهای ثابت و مشخص برای تعیین وضعیت اقتصادی آنها بوده است که این مشکل نیز در کشور ما به مسائل مدیریتی باز می گردد.

نخست وزیر کشور در دوران دفاع مقدس با تاکید بر لزوم تنش زدایی با نظام بین الملل گفت: قطعا ما می توانیم با تعامل بهتر در جهان گام هایی موثر را در مسیر توسعه ملی برداریم و مجریان کشور باید پاسخگو باشند که چرا ما امروز در جهان کمترین دوست را داریم؟

وی افزود: سئوال ما از آقایان این است که درآمدهای دولت چه از منبع مالیات و چه نفت آیا در جای خود مصرف می شود یا به دلیل بذل و بخشش بی رویه و اقتصاد صدقه ای از بین می رود؟

میرحسین موسوی در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد که با مدیریت صحیح مسائل کشور فقر و فساد و سایر معضلات شهرهای مختلف به طور کامل ریشه کن گردد.

تعداد قابل توجهی از مردم اسلامشهر که مسجد حضرت ابوالفضل ظرفیت گنجایش آنها را نداشت با تجمع در کوچه های اطراف این مسجد سخنان میر حسین موسوی را دنبال می کردند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تا ساعاتی دیگر در سالن حجاب و در مراسم نسیم 88 در جمع جوانان به سخنرانی خواهد پرداخت.