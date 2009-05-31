آغاز برداشت گل محمدی از گلزارهای خمین

احمد عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: میانگین تولید گل محمدی در هر هکتار حدود سه ونیم تن است و پیش بینی می شود تا دو هفته آینده 17 تن محصول برداشت شود.

وی با بیان اینکه، خمین به دلیل واقع شدن در کوهپایه و داشتن هوای نسبتا معتدل شرایط واستعداد ویژه ای برای پرورش گل محمدی دارد، عنوان کرد: از هر کیلوگرم گل محمدی یک و نیم کیلوگرم گلاب و از هر هشت تن یک کیلوگرم اسانس (عطر گل) تولید می شود.

مسئول باغبانی خمین افزود: شهابیه، قورچی باشی و دهنو از مناطق مهم پرورش گل محمدی در خمین هستند که محصولشان به مراکز گلابگیری کاشان ارسال می شود.

وی در ادامه از آغاز کاشت گلایل در باغهای گل این شهرستان خبر داد و گفت: در 96هکتار از گلزارهای این شهرستان گلایل کشت می شود.

عروجی با اشاره به اینکه، کشت و تولید گل شاخه بریده گلایل در این شهرستان، زمینه اشتغال 500 نفر را فراهم کرده است، خاطر نشان کرد: 70 درصد از گلهای شاخه بریده این شهرستان از نوع گلایل است و پارسال از مجموع 172هکتار گلزار کشت شده در فضای باز و بسته این شهرستان حدود 60 میلیون شاخه برداشت شد.

مسئول باغبانی جهاد کشاورزی خمین با بیان اینکه میخک، داوودی و زنبق نیز در گلزارهای خمین کشت می شود، گفت: این شهرستان در تولید انواع گلهای شاخه بریده رتبه اول استان مرکزی را دارد.

