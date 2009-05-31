انتخابات آتی اهمیت بسزایی در آینده کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از مجمع دانشآموختگان استان گلستان و گروهی از فعالان شاخه جوانان خانه احزاب ایران، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: این انتخابات اهمیت بسزایی در آینده کشور دارد و اگر اکثریت مردم به صحنه بیایند، منافع ملی و مصالح نظام را در افکار عمومی تامین میکنند.
رئیس مجلس خبرگان، عدالت تبلیغاتی را باعث افزایش اعتماد عمومی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: تکثر نامزدها همه سلیقهها را در برمیگیرد و توازن نسبی وجود دارد و الحمدلله حساسیت انتخاباتی از سطوح عادی جامعه به خانوادهها هم سرایت کرده و این همان موجی است که مردم را به صورت همگانی به صحنه میآورد.
وی جریان اجرایی انتخابات را در اخذ رای و شمارش آرا بسیار مهم و باعث افزایش اعتماد ملی خواند و گفت: باید نظارت جدی شود تا خدای نخواسته کسی به عمد یا با حسن نیت باعث ناامیدی مردم نشود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جوانان را سرمایههای کشور دانست و گفت: جوانان ایران به ویژه نخبگان ثابت کردهاند که هم درک مناسبی از مسائل دارند و هم خوب تحلیل میکنند.
در آغاز این دیدار چند تن از اعضا که هر کدام مسوولیت یک تشکل را بر عهده دارند، گزارشی از فعالیتها و برنامهها ارائه کردند.
