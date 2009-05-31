  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۲۰

تقدیر آموزشگاههای آزاد سینمایی از جعفری جلوه

مدیر عامل انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد سینمایی از زحمات و تلاش‌های معاون سینمایی وزیر ارشاد در ساماندهی به امر آموزش سینما تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد در نامه علی‌اصغر محبی به محمدرضا جعفری جلوه آمده است: به نمایندگی از آموزشگاههای آزاد سینمایی کشور از تلاش‌های بی‌شائبه حضرت عالی در سالیان گذشته در تلاش برای کیفیت‌بخشی و ساماندهی امر آموزش در سینمای ایران و نظارت کمی و کیفی بر عملکرد آموزشگاههای آزاد سینمایی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
