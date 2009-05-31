آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با چین/ خوشحالی کادر فنی از آمادگی لژیونرها

به گزارش خبرنگارمهر، دراین تمرین که به مدت یک ساعت به طول انجامید بازیکنان در ورزشگاه"کینگ هانگ دوا"محل برگزاری دیدار دوستانه ایران و چین به مرور کارهای تاکتیکی و کار با توپ پرداختند.

دراین تمرین که با شرکت 26 ملی پوش برگزارشد، بازیکنان بسیارآماده و سرحال نشان دادند که بویژه آمادگی بازیکنان لژیونر خوشحالی کادر فنی را به همراه داشت.

به گفته منصورپورحیدری سرپرست تیم ملی خوشبختانه هیچ بازیکن مصدومی در اردوی تیم ملی حضور ندارد و تمامی بازیکنان برای دیدار با چین در آمادگی کامل به سر می برند.

وی درخصوص اینکه آیا تیم ملی با ترکیب اصلی دیدار با کره شمالی به مصاف چین خواهد رفت یا نه اظهار داشت : کادر فنی قصد دارد آمادگی تمامی بازیکنان را درشرایط مسابقه مورد ارزیابی قرار دهد تا بهترین ترکیب را برای دیدارمقابل کره شمالی انتخاب کند از همین رو در بازی فردا تیم ملی تغییرات زیادی در ترکیب خود خواهد داشت.

وی تصریح کرد : تیم ملی از هرنظر در شرایط آمادگی قرار دارد و امیدوارم با پیروزی در دیدار دوستانه فردا مقابل چین با روحیه مضاعفی مهیای دیدار با کره شمالی شویم .

گفتنی است دیدار دوستانه تیم های فوتبال ایران وچین فردا دوشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت چین (16:05 به وقت تهران) درورزشگاه کینگ هانگ دوا چین برگزار خواهد شد.