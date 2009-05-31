کشور به جای یک دولت به سه دولت نیاز دارد/مردم نباید احساسی عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، محسن رضایی عصر یکشنبه در جمع مردم شهرکرد اظهار داشت: کشور را نمی توان با یک تیم کوچک و یک جناح اداره کرد، بلکه این کشور نیاز به یک دولت ائتلافی دارد.

وی افزود: ما باید در این دولت از همه جوانان، نخبگان و فرهنگیان و... استفاده کنیم و دولت ائتلافی ظرفیت مدیریتی بالایی را انتخاب خواهد کرد.

رضایی با بیان اینکه کشور به جای یک دولت نیاز به سه دولت اساسی دارد، بیان داشت: هر کدام از موارد مطرح شده سیاست داخل و خارجی و اقتصاد به تنهایی نیازمند یک دولت مقتدر هستند که با روی کارآمدن دولت ائتلافی این امر محقق خواهد شد.

وی تاکید کرد: چرا کشور ما باید از کشورهای آسیایی همچون کره و.. عقب باشد که جهانیان این کشورها را برای ما مثال بزنند از سوی دیگر مسئله دعوا بین جناح ها باید به اتمام برسد.

مردم نباید با احساسات و عواطف آینده خود را به خطر بیندازند

وی عنوان کرد: انتخابت مسئله بسیار مهمی است و نتیجه و آینده کشور با این انتخابات مشخص می شود و مردم نباید در انتخابات ریاست جمهوری با احساسات و عواطف خود آینده کشور را به خطر بیندازند.

رضایی با بیان اینکه خیلی از افراد جامعه هستند که افراد درست و امانتداری نیستند و توانایی حفظ اموال و ثروتهای کشور را ندارند، افزود: گرانی، فقر، بیکاری، عقب ماندگی و... نتیجه این است که در کشور از ثروتهای ملی امانتداری نشده است.

وی عنوان کرد: هم اکنون ضعف و ناتوانی در مدیریت کشور مطرح است و مشکل اساسی کشور ما مدیریت است.

رضایی با اشاره به کارکردهای جناحهای مختلف یادآور شد: جناحهای سیاسی در ایران با یکدیگر درگیر شده و مسائل حاشیه ای را برای کشور رقم می زنند.

وی با بیان اینکه عزت دولت، عزت ملت ایران است و نمی توانیم شاهد این باشیم که ورزش ایران آبروی کشور را در جهان ببرد، اذعان داشت: اگر من مورد تایید مردم واقع شوم و دولت جدید را پایه گذاری کنم همه اینها را جبران خواهم کرد.

به صحنه آمدم چون احساس خطر و وظیفه کردم

وی با بیان اینکه من احساس خطر و وظیفه کرده ام و به صحنه آمده ام، افزود: این زندگی شایسته ملت ایران نیست چه در بعد اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و معنویت و... بنابراین باید کاری کرد که این شرایط اصلاح شود.

رضایی خاطر نشان کرد: در برنامه های دولت کنونی به چشم اندازها و سیاستها توجه نمی شود و من با تمام قدرت در صحنه خواهم بود و اگر مورد تایید مردم واقع شدم با یک دولت ائتلافی و کار آمد روی کار خواهم آمد.

وی همچنین افزود: من از آب چهار محال و بختیاری حمایت می کنم و عدالت را برقرار خواهم کرد و قول می دهم کارهای کارشناسی شده اجرا می کنم.

رضایی تا ساعاتی دیگر در جمع مردم شهرستان بروجن و لردگان به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.