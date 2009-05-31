کشف سه دستگاه خودروی بمبگذاری شده در بغداد / هلاکت دو تروریست در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق،نیروهای ارتش عراق امروز در عملیاتی در شرق موصل،دو تروریست را که درصدد کار گذاشتن بمب در یکی از خیابانهای منطقه التحریر بودند،کشتند.



نیروهای پلیس نیز یک فرد مسلح را که قصد کارگذاشتن بمب در شرق موصل را داشت،دستگیر کردند.



فرمانده پلیس استان کرکوک امروز از بازداشت 29 فرد تحت پیگرد و 17 مظنون در عملیات نیروهای امنیتی عراق و کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات خبر داد.



در استان میسان،نیروهای ارتش و پلیس،هفت فرد تحت پیگرد را دستگیر کردند.



در بغداد نیز نیروهای ارتش موفق به دستگیری چهار فرد تحت پیگرد و کشف مقادیر زیادی سلاح،چهار انبار مهمات و سه دستگاه خودروی بمبگذاری شده و آماده انفجار در غرب بغداد شدند.