توقف شاخص بورس در مرز 9 هزار

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل‌ بورس امروز با 7/0 واحد کاهش به 9 هزار واحد رسید. در معاملات امروز شاخص بازاراول با توقف بر روی عدد هفت هزار و 314 واحد 8/2 واحد افزایش را در پرونده خود ثبت کرد. شاخص بازار دوم با 26 واحد کاهش به 13 هزار و 487 واحد رسید. شاخص صنعت هم در پایان معاملات بازار سهام با توقف بر روی عدد شش هزار و 945 واحد، نسبت به روز کاری پیش از آن 6/0 واحد افزایش را تجربه کرد.

امروز بانک تجارت با 42 میلیون و 482 هزار سهم، سنگ آهن گل‌گهر با یک میلیون و 777 هزار سهم، معدنی و صنعتی چادرملو با دو میلیون و 388 هزار سهم، سرمایه‌گذاری غدیر با پنج میلیون و 739 هزار سهم، ماشین‌سازی اراک با 15 میلیون و 713 هزار سهم، پتروشیمی خارک با 806 هزار سهم، ملی صنایع مس ایران با یک میلیون و 636 هزار سهم، باما با دو میلیون و 754 هزار سهم، توسعه معادن و فلزات با دو میلیون و 323 هزار سهم و سایپا با سه میلیون و 164 هزار سهم بهترین تقاضاهای خرید را داشتند.

در مقابل این گروه صنایع آذراب با چهار میلیون و 82 هزار سهم، سایپا با یک میلیون و 845 هزار سهم،‌ نورد و قطعات‌ فولادی با 792 هزار سهم، سیمان داراب با 308 هزار سهم، سیمان هگمتان با 728 هزار سهم، صنایع خاک‌چینی ایران با 280 هزار سهم، ماشین‌آلات تراکتورسازی ایران با 155 هزار سهم و نفت پارس با 216 هزار سهم بهترین عرضه‌های فروش را به خود اختصاص دادند.

در معاملات امروز تالار صنعتی‌ بهشهر، سیمان‌شاهرود، حق‌تقدم سرمایه‌گذاری‌‌توس‌‌ستر، پتروشیمی‌ آبادان، معادن‌منگنزایران‌، موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌، توسعه‌معادن‌وفلزات‌، لیزینگ رایان‌ سایپا،‌ سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌ و قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

این در حالی است که سیمان‌ بجنورد، حق‌تقدم کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌، دوده‌ صنعتی‌ پارس‌، تولیدمواداولیه‌داروپخش‌، داده‌پردازی‌ایران‌، فرآورده‌های‌نسوزآذر، کیمیدارو، کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو، لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ و سرمایه‌ گذاری‌ البرز بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.